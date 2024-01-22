https://ria.ru/20240122/vsu-1922841479.html

Погибли из-за халатности. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в Донбассе

Погибли из-за халатности. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 22.01.2024

Погибли из-за халатности. В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ в Донбассе

Шестнадцать украинских военных погибли в Донбассе из-за халатности командования ВСУ, написал экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в Telegram. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T20:10

2024-01-22T20:10

2024-01-22T20:10

политика

донбасс

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Шестнадцать украинских военных погибли в Донбассе из-за халатности командования ВСУ, написал экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в Telegram."С 20 на 21 января ночью из-за халатности командования 110 омбр от удара российских ракет погибло 16 военных и еще более 20 находятся под завалами в городе Мирноград", — заявил политик.По его словам, скопление живой силы в таком количестве в зоне военных действий запрещается. Мосийчук также сообщил, что именно украинские офицеры своими бессмысленными действиями спровоцировали смерть большого количества военнослужащих.В ноябре от ракетного удара на Запорожье погибли высокопоставленные военные ВСУ, принимавшие участие в церемонии награждения личного состава. Как сообщило издание Washington Post, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих. Врачи, приехавшие на место происшествия, заявили, что ничего подобного не видели с начала полномасштабного конфликта в стране.

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922836593.html

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политика, донбасс, запорожье, вооруженные силы украины, россия