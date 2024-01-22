https://ria.ru/20240122/vsu-1922736094.html

Украинские войска системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог

Украинские войска системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог - РИА Новости, 22.01.2024

Украинские войска системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог

Украинские войска системно наносят удары по подстанциям в Пологах Запорожской области, лишая город электричества, которое там на сегодняшний день является... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:09

2024-01-22T12:09

2024-01-22T12:09

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска системно наносят удары по подстанциям в Пологах Запорожской области, лишая город электричества, которое там на сегодняшний день является единственным источником отопления, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Противник системно бьет по инфраструктуре…, бьет в конкретный город. Не по всей территории (области) сегодня наносятся системно удары. Все силы сконцентрировав на городе Пологи, один из самых многострадальных в Запорожской области, так как он находится максимально близко к линии боевого соприкосновения, противник концентрировал все свои удары на энергосистему Запорожской области именно в этом очаге", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24". Он напомнил, что поскольку газом Пологи обеспечивались со стороны города Орехова, который пока находится под властью киевского режима, то в Пологах нет газа, и электричество остается единственным на сегодняшний день источником для отопления домов. "Зная это, он (противник) наносит точечные удары по нашим подстанциям", - подчеркнул Балицкий. По его словам, силами энергетиков сегодня ситуация в городе стабилизирована.

https://ria.ru/20240119/obstrel-1922383481.html

https://ria.ru/20240118/sotsobekty-1922187289.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий