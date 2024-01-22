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Украинские войска системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/vsu-1922736094.html
Украинские войска системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог
Украинские войска системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог - РИА Новости, 22.01.2024
Украинские войска системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог
Украинские войска системно наносят удары по подстанциям в Пологах Запорожской области, лишая город электричества, которое там на сегодняшний день является... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:09
2024-01-22T12:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска системно наносят удары по подстанциям в Пологах Запорожской области, лишая город электричества, которое там на сегодняшний день является единственным источником отопления, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Противник системно бьет по инфраструктуре…, бьет в конкретный город. Не по всей территории (области) сегодня наносятся системно удары. Все силы сконцентрировав на городе Пологи, один из самых многострадальных в Запорожской области, так как он находится максимально близко к линии боевого соприкосновения, противник концентрировал все свои удары на энергосистему Запорожской области именно в этом очаге", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24". Он напомнил, что поскольку газом Пологи обеспечивались со стороны города Орехова, который пока находится под властью киевского режима, то в Пологах нет газа, и электричество остается единственным на сегодняшний день источником для отопления домов. "Зная это, он (противник) наносит точечные удары по нашим подстанциям", - подчеркнул Балицкий. По его словам, силами энергетиков сегодня ситуация в городе стабилизирована.
https://ria.ru/20240119/obstrel-1922383481.html
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запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий
Украинские войска системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог

Балицкий: ВСУ системно бьют по энергоподстанциям запорожских Полог

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколки боеприпасов, применяемых ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска системно наносят удары по подстанциям в Пологах Запорожской области, лишая город электричества, которое там на сегодняшний день является единственным источником отопления, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник системно бьет по инфраструктуре…, бьет в конкретный город. Не по всей территории (области) сегодня наносятся системно удары. Все силы сконцентрировав на городе Пологи, один из самых многострадальных в Запорожской области, так как он находится максимально близко к линии боевого соприкосновения, противник концентрировал все свои удары на энергосистему Запорожской области именно в этом очаге", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".
Счетчик воды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В запорожских Пологах возобновили водоснабжение после обстрела
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Он напомнил, что поскольку газом Пологи обеспечивались со стороны города Орехова, который пока находится под властью киевского режима, то в Пологах нет газа, и электричество остается единственным на сегодняшний день источником для отопления домов.
"Зная это, он (противник) наносит точечные удары по нашим подстанциям", - подчеркнул Балицкий.
По его словам, силами энергетиков сегодня ситуация в городе стабилизирована.
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Соцобъекты в запорожских Пологах подключили к генераторам после обстрела
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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