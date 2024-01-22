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ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.01.2024
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10:10 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/vsu-1922705656.html
ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин
ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.01.2024
ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин
Российские военные отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у войск Украины становится меньше, поэтому они отыгрываются на гражданском населении, заявил РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:10
2024-01-22T10:10
в мире
донецк
украина
кировский район
денис пушилин
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военные отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у войск Украины становится меньше, поэтому они отыгрываются на гражданском населении, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя воскресный обстрел рынка. "Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация в рамках противостояния военного, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди. Мы здесь видим зависимость в том плане, что возможностей у противника становится меньше, а как только появляется такая возможность, они стараются отыграться на гражданском населении…", - сказал Пушилин. По его словам, при обстреле Донецка были задействованы в том числе кассетные боеприпасы. "Их отодвигают, возможности РСЗО и прочее задействовать меньше, но они используют тяжелое вооружение, снаряды которого пока еще имеют возможность прилетать на нашу территорию", - подчеркнул глава региона. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы.
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922702384.html
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в мире, донецк, украина, кировский район, денис пушилин
В мире, Донецк, Украина, Кировский район, Денис Пушилин
ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на фронте

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военные отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у войск Украины становится меньше, поэтому они отыгрываются на гражданском населении, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя воскресный обстрел рынка.
"Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация в рамках противостояния военного, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди. Мы здесь видим зависимость в том плане, что возможностей у противника становится меньше, а как только появляется такая возможность, они стараются отыграться на гражданском населении…", - сказал Пушилин.
По его словам, при обстреле Донецка были задействованы в том числе кассетные боеприпасы.
"Их отодвигают, возможности РСЗО и прочее задействовать меньше, но они используют тяжелое вооружение, снаряды которого пока еще имеют возможность прилетать на нашу территорию", - подчеркнул глава региона.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы.
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В миреДонецкУкраинаКировский районДенис Пушилин
 
 
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