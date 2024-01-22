https://ria.ru/20240122/vsu-1922705656.html

ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин

ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.01.2024

ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин

Российские военные отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у войск Украины становится меньше, поэтому они отыгрываются на гражданском населении, заявил РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:10

2024-01-22T10:10

2024-01-22T10:10

в мире

донецк

украина

кировский район

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916523341_184:527:2887:2048_1920x0_80_0_0_4b3a46c024b3b3efb528f31462caf2a1.jpg

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военные отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у войск Украины становится меньше, поэтому они отыгрываются на гражданском населении, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя воскресный обстрел рынка. "Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация в рамках противостояния военного, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди. Мы здесь видим зависимость в том плане, что возможностей у противника становится меньше, а как только появляется такая возможность, они стараются отыграться на гражданском населении…", - сказал Пушилин. По его словам, при обстреле Донецка были задействованы в том числе кассетные боеприпасы. "Их отодвигают, возможности РСЗО и прочее задействовать меньше, но они используют тяжелое вооружение, снаряды которого пока еще имеют возможность прилетать на нашу территорию", - подчеркнул глава региона. Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы.

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922702384.html

донецк

украина

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, украина, кировский район, денис пушилин