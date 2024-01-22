ВСУ отыгрываются на гражданском населении, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ отыгрываются на гражданских при ухудшении ситуации на фронте
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Российские военные отодвигают линию фронта от Донецка, возможностей у войск Украины становится меньше, поэтому они отыгрываются на гражданском населении, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", комментируя воскресный обстрел рынка.
"Методы не меняются: чем хуже у противника ситуация в рамках противостояния военного, тем чаще они стараются отыгрываться на гражданском населении. Нелюди. Мы здесь видим зависимость в том плане, что возможностей у противника становится меньше, а как только появляется такая возможность, они стараются отыграться на гражданском населении…", - сказал Пушилин.
По его словам, при обстреле Донецка были задействованы в том числе кассетные боеприпасы.
"Их отодвигают, возможности РСЗО и прочее задействовать меньше, но они используют тяжелое вооружение, снаряды которого пока еще имеют возможность прилетать на нашу территорию", - подчеркнул глава региона.
Утром 21 января украинские войска нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. По последним данным, погибли 27 человек, еще 26 ранены, из которых 18 госпитализированы.