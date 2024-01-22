https://ria.ru/20240122/volk-1922744308.html

В пермском Кунгуре спасли сбитую собаку, которая оказалась волком

В пермском Кунгуре спасли сбитую собаку, которая оказалась волком - РИА Новости, 22.01.2024

В пермском Кунгуре спасли сбитую собаку, которая оказалась волком

Волонтеры в пермском Кунгуре спасли травмированную собаку, позднее ветеринары выяснили, что это волк, сообщила поисково-спасательная служба округа. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:40

2024-01-22T12:40

2024-01-22T16:16

хорошие новости

кунгур

пермский край

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ПЕРМЬ, 22 янв — РИА Новости. Волонтеры в пермском Кунгуре спасли травмированную собаку, позднее ветеринары выяснили, что это волк, сообщила поисково-спасательная служба округа. По данным ведомства, местные жители 18 декабря увидели в овраге на снегу раненую серую "собаку" и вызвали спасателей.Как рассказала волонтер Татьяна Андреева, зверя сбила машина, водитель скрылся, а неравнодушные люди забрали его домой, чтобы оказать помощь и связаться с зоозащитниками. "По фотографии было видно, что собака в тяжелом состоянии. Что у нее черепно-мозговая травма и другие повреждения. Когда собаку привезли на место передержки, появились первые фотографии в полный рост, стало понятно, что собака не походит на собаку, что, может быть, это дикое животное. Ночью сомнения подтвердились", — написала Андреева на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что волонтеры проконсультировались со специалистами, как вести себя с хищником, и соблюдали все рекомендации. На следующий день его перевезли в пермскую клинику, где передали сотрудникам, которые выхаживают волков. При обследовании ветеринары установили, что перед ними годовалый волк-подросток. "Половое созревание и размножение у волков начинается в два с половиной — три года. Сейчас зоны роста костей еще не закрыты. На рентгене показан перелом лопатки, контузия легкого. Но самое главное — перебит плечевой нерв. Значит, лапа просто будет безвольно висеть", — отметил в соцсетях куратор животного Семен Филипповский, подытожив, что волк на воле не выживет.

https://ria.ru/20240119/khatiko-1922244013.html

кунгур

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кунгур, пермский край