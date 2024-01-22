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В пермском Кунгуре спасли сбитую собаку, которая оказалась волком
В пермском Кунгуре спасли сбитую собаку, которая оказалась волком - РИА Новости, 22.01.2024
В пермском Кунгуре спасли сбитую собаку, которая оказалась волком
Волонтеры в пермском Кунгуре спасли травмированную собаку, позднее ветеринары выяснили, что это волк, сообщила поисково-спасательная служба округа. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:40
2024-01-22T12:40
2024-01-22T16:16
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ПЕРМЬ, 22 янв — РИА Новости. Волонтеры в пермском Кунгуре спасли травмированную собаку, позднее ветеринары выяснили, что это волк, сообщила поисково-спасательная служба округа. По данным ведомства, местные жители 18 декабря увидели в овраге на снегу раненую серую "собаку" и вызвали спасателей.Как рассказала волонтер Татьяна Андреева, зверя сбила машина, водитель скрылся, а неравнодушные люди забрали его домой, чтобы оказать помощь и связаться с зоозащитниками. "По фотографии было видно, что собака в тяжелом состоянии. Что у нее черепно-мозговая травма и другие повреждения. Когда собаку привезли на место передержки, появились первые фотографии в полный рост, стало понятно, что собака не походит на собаку, что, может быть, это дикое животное. Ночью сомнения подтвердились", — написала Андреева на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Она добавила, что волонтеры проконсультировались со специалистами, как вести себя с хищником, и соблюдали все рекомендации. На следующий день его перевезли в пермскую клинику, где передали сотрудникам, которые выхаживают волков. При обследовании ветеринары установили, что перед ними годовалый волк-подросток. "Половое созревание и размножение у волков начинается в два с половиной — три года. Сейчас зоны роста костей еще не закрыты. На рентгене показан перелом лопатки, контузия легкого. Но самое главное — перебит плечевой нерв. Значит, лапа просто будет безвольно висеть", — отметил в соцсетях куратор животного Семен Филипповский, подытожив, что волк на воле не выживет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кунгур, пермский край
Хорошие новости, Кунгур, Пермский край
В пермском Кунгуре спасли сбитую собаку, которая оказалась волком
В пермском Кунгуре волонтеры спасли сбитую собаку, которая оказалась волком
ПЕРМЬ, 22 янв — РИА Новости.
Волонтеры в пермском Кунгуре спасли травмированную собаку, позднее ветеринары выяснили, что это волк, сообщила
поисково-спасательная служба округа.
По данным ведомства, местные жители 18 декабря увидели в овраге на снегу раненую серую "собаку" и вызвали спасателей.
Как рассказала волонтер Татьяна Андреева, зверя сбила машина, водитель скрылся, а неравнодушные люди забрали его домой, чтобы оказать помощь и связаться с зоозащитниками.
"По фотографии было видно, что собака в тяжелом состоянии. Что у нее черепно-мозговая травма и другие повреждения. Когда собаку привезли на место передержки, появились первые фотографии в полный рост, стало понятно, что собака не походит на собаку, что, может быть, это дикое животное. Ночью сомнения подтвердились", — написала Андреева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Она добавила, что волонтеры проконсультировались со специалистами, как вести себя с хищником, и соблюдали все рекомендации. На следующий день его перевезли в пермскую клинику, где передали сотрудникам, которые выхаживают волков. При обследовании ветеринары установили, что перед ними годовалый волк-подросток.
"Половое созревание и размножение у волков начинается в два с половиной — три года. Сейчас зоны роста костей еще не закрыты. На рентгене показан перелом лопатки, контузия легкого. Но самое главное — перебит плечевой нерв. Значит, лапа просто будет безвольно висеть", — отметил в соцсетях куратор животного Семен Филипповский, подытожив, что волк на воле не выживет.
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