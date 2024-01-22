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В США ожидают начала внедрения связи 6G в 2030 году - РИА Новости, 22.01.2024
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23:39 22.01.2024
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В США ожидают начала внедрения связи 6G в 2030 году
В США ожидают начала внедрения связи 6G в 2030 году - РИА Новости, 22.01.2024
В США ожидают начала внедрения связи 6G в 2030 году
Власти США ожидают начала внедрения беспроводной связи шестого поколения (6G) в районе 2030 года, заявил заместитель помощника госсекретаря по международной... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T23:39
2024-01-22T23:39
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Власти США ожидают начала внедрения беспроводной связи шестого поколения (6G) в районе 2030 года, заявил заместитель помощника госсекретаря по международной информационной и коммуникационной политике Стив Лэнг. "Следующее поколение, которого мы ждем, 6G, я думаю, его внедрение начнется в районе 2030 года", - сказал он, выступая в Вашингтоне. США, по словам чиновника, сейчас выявляют частоты для сетей 6G. Американский рынок в целом освоил пятое поколение беспроводной связи, 5G, переход на которое продолжается в других странах, сказал Лэнг.
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в мире, сша, вашингтон (штат), технологии
В мире, США, Вашингтон (штат), Технологии
В США ожидают начала внедрения связи 6G в 2030 году

Чиновник Стив Лэнг: США ожидают начала внедрения связи 6G в 2030 году

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Власти США ожидают начала внедрения беспроводной связи шестого поколения (6G) в районе 2030 года, заявил заместитель помощника госсекретаря по международной информационной и коммуникационной политике Стив Лэнг.
«
"Следующее поколение, которого мы ждем, 6G, я думаю, его внедрение начнется в районе 2030 года", - сказал он, выступая в Вашингтоне.
США, по словам чиновника, сейчас выявляют частоты для сетей 6G.
Американский рынок в целом освоил пятое поколение беспроводной связи, 5G, переход на которое продолжается в других странах, сказал Лэнг.
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