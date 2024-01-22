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Во Владивостоке разбушевался ураганный ветер - РИА Новости, 22.01.2024
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09:26 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922697151.html
Во Владивостоке разбушевался ураганный ветер
Во Владивостоке разбушевался ураганный ветер - РИА Новости, 22.01.2024
Во Владивостоке разбушевался ураганный ветер
Ураганные порывы ветра отмечаются в понедельник во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:26
2024-01-22T09:26
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Ураганные порывы ветра отмечаются в понедельник во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета. В соцсетях расходятся видео, где прохожих сбивает с ног порывами ветра у одного из местных торговых центров: на первом сдувает женщину - она падает, ей помогают подняться, потом от ветра падает и мужчина; на втором ролике – с ног сбивает девушку с ребенком, они перекатываются через скамейку, и парня. "Скорость ветра у мыса Назимова (у моста на остров Русский - ред.) - 25 метров в секунду, порывы до 34,5 метра в секунду, мыс Сысоева - порывы 30 метров в секунду, ДВФУ (на острове Русском) - порывы 28,5 метров в секунду", - сказал собеседник. По его словам, на материковой части Владивостока отмечаются порывы ветра скоростью в 26 метров в секунду. В Примгидромете уточнили, что такие сильные порывы ветра - нечастое явление. "Случается нечасто, но каждую зиму повторяется один-два раза", - добавил собеседник агентства. В Приморье из-за циклона действует штормовое предупреждение на 22-23 января, может выпасть до 4 месячных норм осадков. В районах идет снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Во Владивостоке в понедельник холодно, дует порывистый ветер. Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявили, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк.
https://ria.ru/20240122/sakhalin-1922686024.html
https://ria.ru/20240122/vladivostok-1922678393.html
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Во Владивостоке разбушевался ураганный ветер

Во Владивостоке разбушевался ураганный ветер, сбивая с ног прохожих

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМаяк Токаревского во Владивостоке
Маяк Токаревского во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Маяк Токаревского во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Ураганные порывы ветра отмечаются в понедельник во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
В соцсетях расходятся видео, где прохожих сбивает с ног порывами ветра у одного из местных торговых центров: на первом сдувает женщину - она падает, ей помогают подняться, потом от ветра падает и мужчина; на втором ролике – с ног сбивает девушку с ребенком, они перекатываются через скамейку, и парня.
"Скорость ветра у мыса Назимова (у моста на остров Русский - ред.) - 25 метров в секунду, порывы до 34,5 метра в секунду, мыс Сысоева - порывы 30 метров в секунду, ДВФУ (на острове Русском) - порывы 28,5 метров в секунду", - сказал собеседник.
По его словам, на материковой части Владивостока отмечаются порывы ветра скоростью в 26 метров в секунду. В Примгидромете уточнили, что такие сильные порывы ветра - нечастое явление.
"Случается нечасто, но каждую зиму повторяется один-два раза", - добавил собеседник агентства.
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Ранее в понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение. В соцсетях расходятся видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявили, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк.
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