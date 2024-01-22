https://ria.ru/20240122/veterinary-1922799661.html

Ветеринары назовут точную причину смерти кота Твикса только хозяевам

Ветеринары назовут точную причину смерти кота Твикса только хозяевам - РИА Новости, 22.01.2024

Ветеринары назовут точную причину смерти кота Твикса только хозяевам

Результаты вскрытия погибшего кота Твикса передадут только хозяевам животного, заявил РИА Новости начальник испытательного центра Кировской областной... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:27

2024-01-22T16:27

2024-01-22T16:27

гибель кота твикса

происшествия

киров

ржд

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Результаты вскрытия погибшего кота Твикса передадут только хозяевам животного, заявил РИА Новости начальник испытательного центра Кировской областной ветеринарной лаборатории Сергей Скрябин. Ранее волонтер Ольга Кудряшова сообщила агентству со ссылкой на предварительное заключение врачей, что гибель кота Твикса, которого выбросила проводница во время стоянки в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения. Как сообщили РИА Новости в испытательном центре Кировской областной ветеринарной лаборатории, тело кота должно поступить для исследований к ним: "Кроме нас никто этим не занимается". Тем не менее огласить результаты экспертизы в лаборатории отказались. "Любая информация между заказчиком и лабораторией является конфиденциальной, поэтому никакую информацию я вам предоставить не могу. Только заказчику. Вся информация – только у хозяина или его доверенного лица", - заявил начальник испытательного центра ветлаборатории. Он добавил, что они также обязаны будут предоставить информацию "по запросу компетентных органов", которые проводят проверку по факту инцидента с животным. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове (женщина ошибочно приняла животное за бродячее). Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин питомца сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве из-за отсутствия состава преступления.

https://ria.ru/20240122/petitsiya-1922714728.html

https://ria.ru/20240122/kot-1922768394.html

киров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

гибель кота твикса, происшествия, киров, ржд