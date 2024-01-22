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Ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду - РИА Новости, 22.01.2024
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14:10 22.01.2024 (обновлено: 15:19 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/veter-1922764581.html
Ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду
Ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду - РИА Новости, 22.01.2024
Ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду
Максимальная скорость ураганных порывов ветра в 40,2 метра в секунду зафиксировали в понедельник на побережье в районе моста на острове Русском во Владивостоке, РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:10
2024-01-22T15:19
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Максимальная скорость ураганных порывов ветра в 40,2 метра в секунду зафиксировали в понедельник на побережье в районе моста на острове Русском во Владивостоке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе."Автоматические метеостанции зафиксировали максимальную скорость ветра у мыса Назимова в районе моста на острове Русском во Владивостоке в 40,2 метра в секунду, на мысе Сысоева - 32,5 метра в секунду, в районе Дальневосточного Федерального университета на острове Русском - 31,7 метра в секунду", - сказала Коридзе.По ее словам, такая сила ветра - редкое явление, встречается не каждую зиму. На материковой части Владивостока зафиксированы максимальные порывы ветра скоростью в 28,5 метра в секунду.Как позже уточнили РИА Новости в пресс-службе подведомственной Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток", мост такие порывы выдержит."Движение легкового транспорта по мосту не перекрывали, на 21.20 (14.20 мск) скорость бокового ветра на мосту на остров Русский составляет 12 метров в секунду", - сообщил собеседник агентства.В Приморье из-за циклона в понедельник-вторник действует штормовое предупреждение, может выпасть до 4 месячных норм осадков. Валит снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Власти Владивостока из-за сильного ветра объявили свободное посещение школ учениками начальных классов во вторник.В понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение.В соцсетях широко разошлись видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявляли, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк.
https://ria.ru/20240122/dvfu-1922692780.html
https://ria.ru/20240122/sakhalin-1922686024.html
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Ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду

Ураганный ветер на острове Русский во Владивостоке достиг 40,2 метра в секунду

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкМост на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Мост на остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Максимальная скорость ураганных порывов ветра в 40,2 метра в секунду зафиксировали в понедельник на побережье в районе моста на острове Русском во Владивостоке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
"Автоматические метеостанции зафиксировали максимальную скорость ветра у мыса Назимова в районе моста на острове Русском во Владивостоке в 40,2 метра в секунду, на мысе Сысоева - 32,5 метра в секунду, в районе Дальневосточного Федерального университета на острове Русском - 31,7 метра в секунду", - сказала Коридзе.
По ее словам, такая сила ветра - редкое явление, встречается не каждую зиму. На материковой части Владивостока зафиксированы максимальные порывы ветра скоростью в 28,5 метра в секунду.
Как позже уточнили РИА Новости в пресс-службе подведомственной Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток", мост такие порывы выдержит.
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"Движение легкового транспорта по мосту не перекрывали, на 21.20 (14.20 мск) скорость бокового ветра на мосту на остров Русский составляет 12 метров в секунду", - сообщил собеседник агентства.
В Приморье из-за циклона в понедельник-вторник действует штормовое предупреждение, может выпасть до 4 месячных норм осадков. Валит снег, местами сильный. В Японском море из-за циклона ожидаются опасные явления - волны от четырех до шести метров и активное обледенение судов. Власти Владивостока из-за сильного ветра объявили свободное посещение школ учениками начальных классов во вторник.
В понедельник из-за сильного ветра скоростью в 17 метров в секунду был закрыт проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов и мотоциклов, а также прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский. Студентов расположенного на острове ДВФУ со второй половины дня перевели на онлайн-обучение.
В соцсетях широко разошлись видео, на которых студентов сдувает сильным ветром, также из-за его порывов повреждена остановка у кампуса. В вузе заявляли, что готовы разместить студентов и сотрудников в случае полного перекрытия моста на материк.
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