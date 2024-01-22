https://ria.ru/20240122/veseloe-1922681345.html

В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР

В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР - РИА Новости, 22.01.2024

В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР

Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении села Веселое в ДНР, а также раскрыло детали освобождения... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T05:03

2024-01-22T05:03

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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении села Веселое в ДНР, а также раскрыло детали освобождения населенного пункта.Как рассказали в ведомстве, во время разведки и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе и на его подступах.Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, а также минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп."Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм", — рассказали в Минобороны.Десантники взяли под контроль населенный пункт. "Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — заключили в ведомстве.О том, что Веселое удалось отбить у ВСУ, в Минобороны сообщили 18 января.

https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html

https://ria.ru/20240121/krakhmalnoe-1922593471.html

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Штурм опорного пункта ВСУ в ДНР Минобороны показало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении ранее в январе села Веселое в ДНР 2024-01-22T05:03 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, россия, в мире