https://ria.ru/20240122/veseloe-1922681345.html
В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР
В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении села Веселое в ДНР, а также раскрыло детали освобождения... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T05:03
2024-01-22T05:03
2024-01-22T09:03
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении села Веселое в ДНР, а также раскрыло детали освобождения населенного пункта.Как рассказали в ведомстве, во время разведки и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе и на его подступах.Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, а также минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп."Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм", — рассказали в Минобороны.Десантники взяли под контроль населенный пункт. "Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — заключили в ведомстве.О том, что Веселое удалось отбить у ВСУ, в Минобороны сообщили 18 января.
https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html
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Штурм опорного пункта ВСУ в ДНР
Минобороны показало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении ранее в январе села Веселое в ДНР
2024-01-22T05:03
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-2, Россия, В мире
В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР
Минобороны раскрыло детали штурма населенного пункта Веселое в ДНР