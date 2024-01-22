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В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
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05:03 22.01.2024 (обновлено: 09:03 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/veseloe-1922681345.html
В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР
В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР
Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении села Веселое в ДНР, а также раскрыло детали освобождения... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T05:03
2024-01-22T09:03
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении села Веселое в ДНР, а также раскрыло детали освобождения населенного пункта.Как рассказали в ведомстве, во время разведки и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе и на его подступах.Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, а также минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.&quot;Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм&quot;, — рассказали в Минобороны.Десантники взяли под контроль населенный пункт. "Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — заключили в ведомстве.О том, что Веселое удалось отбить у ВСУ, в Минобороны сообщили 18 января.
https://ria.ru/20240112/zaporozhe-1920982676.html
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Штурм опорного пункта ВСУ в ДНР
Минобороны показало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении ранее в январе села Веселое в ДНР
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-2, Россия, В мире
В Минобороны раскрыли детали освобождения села Веселое в ДНР

Минобороны раскрыло детали штурма населенного пункта Веселое в ДНР

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма подразделениями ВДВ опорного пункта ВСУ при освобождении села Веселое в ДНР, а также раскрыло детали освобождения населенного пункта.
Как рассказали в ведомстве, во время разведки и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в селе и на его подступах.
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Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали их о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ, а также минировании путей выдвижения. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп.
«

"Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм", — рассказали в Минобороны.

Десантники взяли под контроль населенный пункт.
"Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — заключили в ведомстве.
О том, что Веселое удалось отбить у ВСУ, в Минобороны сообщили 18 января.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБМД-2РоссияВ мире
 
 
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