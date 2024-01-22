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Доллар в начале торгов поднялся до 88,37 рубля

Доллар в начале торгов поднялся до 88,37 рубля - РИА Новости, 22.01.2024

Доллар в начале торгов поднялся до 88,37 рубля

Рубль в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,37 рубля, китайской – до 12,24 рубля,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:34

2024-01-22T08:34

2024-01-22T08:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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юань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рубль в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,37 рубля, китайской – до 12,24 рубля, европейской - до 96,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск растет на 17 копеек - до 88,37 рубля, юаня - на 2 копейки, до 12,24 рубля, евро - на 15 копеек, до 96,34 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, доллар, юань