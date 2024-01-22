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Доллар в начале торгов поднялся до 88,37 рубля
Доллар в начале торгов поднялся до 88,37 рубля - РИА Новости, 22.01.2024
Доллар в начале торгов поднялся до 88,37 рубля
Рубль в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,37 рубля, китайской – до 12,24 рубля,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T08:34
2024-01-22T08:34
2024-01-22T08:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рубль в начале торгов снижается к доллару, юаню и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 88,37 рубля, китайской – до 12,24 рубля, европейской - до 96,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск растет на 17 копеек - до 88,37 рубля, юаня - на 2 копейки, до 12,24 рубля, евро - на 15 копеек, до 96,34 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар, юань
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар, Юань
Доллар в начале торгов поднялся до 88,37 рубля
Доллар в начале торгов поднялся до 88,37 рубля, юань до 12,24 рубля