https://ria.ru/20240122/utechka-1922826720.html

РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка

РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка - РИА Новости, 22.01.2024

РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка

Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Сам банк опроверг... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:30

2024-01-22T18:30

2024-01-22T18:30

технологии

альфа-банк

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a5162d3be150559fed52ce0d00dec9.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Сам банк опроверг утечку данных. "Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка", - говорится в сообщении. "Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка. В конце октября информация об утечке данных появилась в Telegram-каналах, в свободный доступ попал текстовый файл ровно с 1 миллионом строк, содержащий персональные данные якобы клиентов Альфа-банка, их номера банковских карт и счетов. Позднее, уже в январе, появилось сообщение, что теперь злоумышленники выложили в свободный доступ полную версию утечки.

https://ria.ru/20240122/zakonotvorchestvo-1922823841.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, альфа-банк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)