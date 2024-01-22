https://ria.ru/20240122/utechka-1922826720.html
РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка
РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка - РИА Новости, 22.01.2024
РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка
Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Сам банк опроверг... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:30
2024-01-22T18:30
2024-01-22T18:30
технологии
альфа-банк
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Сам банк опроверг утечку данных. "Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка", - говорится в сообщении. "Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Альфа-банка. В конце октября информация об утечке данных появилась в Telegram-каналах, в свободный доступ попал текстовый файл ровно с 1 миллионом строк, содержащий персональные данные якобы клиентов Альфа-банка, их номера банковских карт и счетов. Позднее, уже в январе, появилось сообщение, что теперь злоумышленники выложили в свободный доступ полную версию утечки.
https://ria.ru/20240122/zakonotvorchestvo-1922823841.html
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технологии, альфа-банк, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Альфа-банк, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка
Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке данных у Альфа-банка