https://ria.ru/20240122/uroki-1922840232.html
Во всех школах Балаково Саратовской области во вторник отменили уроки
Во всех школах Балаково Саратовской области во вторник отменили уроки - РИА Новости, 22.01.2024
Во всех школах Балаково Саратовской области во вторник отменили уроки
Занятия во всех школах Балаково, третьего по величине города Саратовской области, а также прилегающего к нему района отменили во вторник из-за морозов, сообщила РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T20:00
2024-01-22T20:00
2024-01-22T20:00
саратовская область
балаково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балаковский район
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САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Занятия во всех школах Балаково, третьего по величине города Саратовской области, а также прилегающего к нему района отменили во вторник из-за морозов, сообщила администрация района в Telegram-канале. "В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха 23 января 2024 года отменяются учебные занятия для учащихся 1-6-х классов во всех школах Балаковского муниципального района. Педагогические коллективы школ работают в соответствии с графиком... Задания для самостоятельной работы будут размещены на электронных ресурсах образовательных учреждений", - говорится в сообщении. Уточняется, что в школах могут организовать временную занятость для детей, которых родители не смогут оставить в этот день дома. Администрация Краснокутского района Саратовской области в Telegram-канале также сообщила, что во вторник в связи с низкой температурой воздуха в школах этого района отменяются занятия для школьников с 1-го по 6-й класс. Как сообщает региональный главк МЧС, в регионе объявлен желтый уровень опасности в связи с ожидаемым местами по области в ночь на вторник морозом до минус 29 градусов. По данным комитета образования Балаковского района, в районе работают 39 школ и 8 филиалов школ. По информации управления образования Краснокутского района, в районе работают 9 школ и столько же филиалов школ. Сейчас в Саратове 12 градусов мороза.
https://ria.ru/20240122/veter-1922839307.html
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саратовская область, балаково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), балаковский район
Саратовская область, Балаково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Балаковский район
Во всех школах Балаково Саратовской области во вторник отменили уроки
В школах Балаково Саратовской области во вторник отменили уроки из-за морозов