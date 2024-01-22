https://ria.ru/20240122/ukraintsy-1922737429.html

Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину

Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину - РИА Новости, 22.01.2024

Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину

Чехия не будет возвращать находящихся в республике граждан Украины призывного возраста на родину, сообщило в понедельник Чешское ТВ (ЧТВ) со ссылкой на главу... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:13

2024-01-22T12:13

2024-01-22T12:13

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ПРАГА, 22 янв – РИА Новости. Чехия не будет возвращать находящихся в республике граждан Украины призывного возраста на родину, сообщило в понедельник Чешское ТВ (ЧТВ) со ссылкой на главу МИД Яна Липавского. "Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на их родину. Глава МИД Ян Липавский заявил об этом ЧТВ в связи с готовящимся на Украине законом о мобилизации. По словам Липавского, Чехия не может украинских граждан возвращать домой в связи с мобилизацией. Подобные механизмы не существуют, и они точно не соответствовали бы международным правам и обязательствам, которые есть у Чехии в международном поле", - приводит ЧТВ слова Липавского. В настоящее время проект закона о мобилизации обсуждается в правительстве Украины, в парламент он мог бы поступить в феврале, добавляет ЧТК. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.

https://ria.ru/20240118/mobilizatsiya-1922208285.html

https://ria.ru/20240121/budanov-1922618425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, чехия, ян липавский, вооруженные силы украины