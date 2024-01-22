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Украина предложила запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет - РИА Новости, 22.01.2024
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19:38 22.01.2024 (обновлено: 20:06 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922837166.html
Украина предложила запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
Украина предложила запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет - РИА Новости, 22.01.2024
Украина предложила запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет
Правительство Украины предложило на полвека практически полностью остановить транспортное сообщение с Россией, документ опубликовали на сайте кабмина. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:38
2024-01-22T20:06
украина
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совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительство Украины предложило на полвека практически полностью остановить транспортное сообщение с Россией, документ опубликовали на сайте кабмина. "Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые отвечают принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях", к транспортному сектору Российской Федерации", — говорится в тексте распоряжения. Документ, в частности, предусматривает запрет прямого воздушного сообщения России с Украиной, использование воздушного пространства Украины российскими резидентами, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного в России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с Россией, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и заход в ее морские порты судов под российским флагом.Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в августе прошлого года сообщал, что Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20240122/pozitsiya-1922828640.html
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украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
Украина, Россия, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
Украина предложила запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

Кабмин Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Правительство Украины предложило на полвека практически полностью остановить транспортное сообщение с Россией, документ опубликовали на сайте кабмина.
"Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложения по применению сроком на 50 лет таких секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые отвечают принципам их применения, установленным законом Украины "О санкциях", к транспортному сектору Российской Федерации", — говорится в тексте распоряжения.
Документ, в частности, предусматривает запрет прямого воздушного сообщения России с Украиной, использование воздушного пространства Украины российскими резидентами, запрет въезда на Украину автотранспорта, зарегистрированного в России, запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с Россией, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и заход в ее морские порты судов под российским флагом.
Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в августе прошлого года сообщал, что Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.
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