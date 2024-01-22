https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html

Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней

Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней - РИА Новости, 22.01.2024

Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней

Если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и так называемые "демократические ценности",... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:33

2024-01-22T18:33

2024-01-22T19:00

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ООН, 22 янв - РИА Новости. Если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и так называемые "демократические ценности", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что произошло бы, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за "демократические ценности", - сказал министр, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине.Лавров подчеркнул, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет", а есть лишь "интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что ее сметут на следующий день после окончания войны".Большинство жителей Украины начинают понимать, "кто их подлинный враг и кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией, насаждая ложь о нашей стране и отменяя нашу общую историю", отметил глава МИД РФ. Он уточнил, что "изменения в сознании украинцев отчетливо видны, например, в соцсетях"."Несмотря на жесточайшую цензуру, пробивается правда о том, как живут в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией других территориях. Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов, русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире и согласии. Новая власть решает проблемы людей, улучшает их жизнь, развивает инфраструктуру, а не думает о том, как набить собственные карманы", - добавил он, отметив, что Запад и киевский режим пытаются эту неудобную для них правду скрыть.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, оон