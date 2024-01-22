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Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 22.01.2024 (обновлено: 19:00 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922827330.html
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней - РИА Новости, 22.01.2024
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней
Если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и так называемые "демократические ценности",... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:33
2024-01-22T19:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и так называемые "демократические ценности", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что произошло бы, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за "демократические ценности", - сказал министр, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине.Лавров подчеркнул, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет", а есть лишь "интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что ее сметут на следующий день после окончания войны".Большинство жителей Украины начинают понимать, "кто их подлинный враг и кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией, насаждая ложь о нашей стране и отменяя нашу общую историю", отметил глава МИД РФ. Он уточнил, что "изменения в сознании украинцев отчетливо видны, например, в соцсетях"."Несмотря на жесточайшую цензуру, пробивается правда о том, как живут в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией других территориях. Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов, русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире и согласии. Новая власть решает проблемы людей, улучшает их жизнь, развивает инфраструктуру, а не думает о том, как набить собственные карманы", - добавил он, отметив, что Запад и киевский режим пытаются эту неудобную для них правду скрыть.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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украина, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, оон
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, ООН
Лавров предложил Украине прекратить воевать и сохранить сотни тысяч жизней

Лавров: если Украина прекратит воевать, то сохранит сотни тысяч жизней

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 22 янв - РИА Новости. Если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и так называемые "демократические ценности", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что произошло бы, если воевать прекратит Украина? Свои жизни точно сохранят сотни тысяч тех, кого сегодня киевская власть пытается отловить, как скот, на улицах, в барах, в храмах и в качестве пушечного мяса бросить погибать за западные геополитические интересы и, как говорят, за "демократические ценности", - сказал министр, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
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Лавров подчеркнул, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет", а есть лишь "интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что ее сметут на следующий день после окончания войны".
Большинство жителей Украины начинают понимать, "кто их подлинный враг и кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией, насаждая ложь о нашей стране и отменяя нашу общую историю", отметил глава МИД РФ. Он уточнил, что "изменения в сознании украинцев отчетливо видны, например, в соцсетях".
"Несмотря на жесточайшую цензуру, пробивается правда о том, как живут в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией других территориях. Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов, русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире и согласии. Новая власть решает проблемы людей, улучшает их жизнь, развивает инфраструктуру, а не думает о том, как набить собственные карманы", - добавил он, отметив, что Запад и киевский режим пытаются эту неудобную для них правду скрыть.
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