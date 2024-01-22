https://ria.ru/20240122/ukraina-1922814665.html

В РВИО рассказали, зачем Зеленский издал указ об "исторических землях"

В РВИО рассказали, зачем Зеленский издал указ об "исторических землях" - РИА Новости, 22.01.2024

В РВИО рассказали, зачем Зеленский издал указ об "исторических землях"

Указ Владимира Зеленского об "исторически населенных украинцами территориях РФ" нужен киевскому режиму для обоснования тезиса о якобы угнетении в России... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:35

2024-01-22T17:35

2024-01-22T17:45

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского об "исторически населенных украинцами территориях РФ" нужен киевскому режиму для обоснования тезиса о якобы угнетении в России украинцев, которых надо защитить военным путем и для этого продолжать получать помощь от Запада, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Зеленский действует сродни Гитлеру, во второй половине 1930-х годов сочинявшему мифы о якобы угнетении немцев в Судетской области Чехословакии, полагает Мягков. По его мнению, не исключено, что киевский режим в своих интересах цинично пустит в ход и тему Холокоста. В указе Зеленского, опубликованном в понедельник, отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". Зеленский поручил правительству Украины разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Указом также поручено правительству Украины совместно с Национальной академией наук страны подготовить и распространить на Украине и в мире материалы "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды". Точные факты против мифов"План активного внедрения в сознание граждан Украины истории страны, якобы имеющей тысячелетнюю давность, начал активно разрабатываться на деньги Запада еще в 1990-х годах. В украинских учебниках на рубеже 2000-х годов писалось, что "государство Украина" еще во II тысячелетии до нашей эры кормило всю Европу хлебом", - напомнил Мягков. "Дальше шло по возрастающей – что Украина всегда была частью Европы, что Московия – это азиаты, что Россия присвоила себе право называться Русью. Создавался и раздувался миф об Украине как европейском государстве, а о России – как о варварском, азиатском государстве. Тезис о том, что украинцы всегда были угнетаемы русскими, активно вдалбливался в сознание всего населения Украины - как взрослых, так и школьников. Все это делалось для создания "Украины – не России", а затем "Украины – анти-России" как врага российского государства", - добавил научный директор РВИО. Тем самым Запад разделял две части единого народа, отметил Мягков. "Фондом Сороса (признан нежелательной организацией в РФ – ред.), госдепартаментом США, ЦРУ и аффилированным с ним американским Агентством по международному развитию USAID, британской МИ-6 бросались десятки миллионов долларов для создания такой псевдонаучной литературы", - сказал собеседник агентства. По словам Мягкова, мифотворцы в Киеве могут сочинять что угодно, но есть конкретные документы, а именно точные географические карты, где четко указано, какие территории куда входили. "Никакие регионы Российской Федерации, сейчас упомянутые в указе Зеленского, сроду не имели отношения к Малороссии", - подчеркнул Мягков. "Эти научно обоснованные факты мы можем предъявить любому", - добавил он. В этих регионах так же, как и по всей России, вплоть до Дальнего Востока, есть украинцы, так же, как и русские всегда были на территории Украины, отметил Мягков. "Мы - общий народ, который в советские времена имел равные возможности", - подчеркнул научный директор РВИО. Языковой вопросМягков коснулся и вопроса об украинском языке. "Для 80% населения УССР, по некоторым данным, русский язык был родным", - отметил Мягков. "Но в 1920-х годах, когда в многонациональных советских республиках началась политика коренизации, на Украине, соответственно, украинизации, все делопроизводство насильно переводились на украинский язык. Газеты должны были печататься на украинском языке. И люди, я не преувеличиваю, стонали от этого, писали письма в Москву, в Центральный комитет партии большевиков с просьбой прекратить эту практику", - сказал историк. И только в 1930-х годах начался откат, потому что на Украине было бы просто невозможно работать, добавил научный директор РВИО. "Но, тем не менее, семена русофобии были заложены и на языковом уровне, а в 1990-х годах, после распада СССР, она начала вовсю раскручиваться на Украине", - сказал Мягков. По стопам Гитлера"Зачем этот указ сейчас понадобился режиму Зеленского? На данный момент киевский режим видит, что вся его военная политика потерпела полный крах. Внутри страна тоже начинает разочаровываться в режиме, население все больше понимает, что Зеленский, бросая людей на убой, ведет геноцид собственного народа", - отметил научный директор РВИО. "Чтобы отвлечь людей от этого, надо попытаться показать, что Россия была вечным угнетателем живущих в ней "бедных" украинцев, и что за их "освобождение" надо воевать". Но это аналогично тому, как Гитлер сочинял мифы о том, что немцев угнетают в Судетской области Чехословакии", - сказал Мягков. "Обесчеловечивание" России на основе этого указа нужно Киеву для идеологического обоснования необходимости продолжения военной поддержки со стороны Запада, добавил историк. "Не исключено, что киевский режим будет цинично сравнивать якобы "угнетение" украинцев в России с Холокостом, о котором знает европейский обыватель", - считает Мягков. "Зеленский, облекая миф об "исторических" украинских территориях, и подменяя понятия, поступает как шулер, научившийся у Запада - шулера в мировом масштабе", - подытожил научный директор РВИО.

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922804512.html

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922781628.html

https://ria.ru/20240122/regiony-1922775227.html

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922783130.html

https://ria.ru/20240122/krym-1922803017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, европа, владимир зеленский, российское военно-историческое общество (рвио), центральное разведывательное управление (цру), агентство по международному развитию сша, в мире