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Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира" - РИА Новости, 22.01.2024
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15:47 22.01.2024 (обновлено: 18:13 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922789953.html
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира"
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира" - РИА Новости, 22.01.2024
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира"
Будапешт не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:47
2024-01-22T18:13
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
в мире
петер сийярто
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БУДАПЕШТ, 22 янв — РИА Новости. Будапешт не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел канал М1."Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет. И мы не готовы участвовать ни в каком решении и процессе, которые приведут к увеличению поставок оружия Украине", — сказал чиновник.По его словам, Будапешту пришлось бы направлять в общий фонд 23 миллиарда форинтов в год, чтобы другие страны посылали оружие Украине."Разумеется, это предложение мы не поддерживаем", — подчеркнул Сийярто.Он добавил, что Венгрия не может и не будет мешать другим странам посылать оружие Украине на основе национального решения."Это будет решение каждого, каждому правительству надо отчитываться перед своими избирателями, Венгрия в отправке оружия участия принимать не будет", — заявил Сийярто.Глава венгерского МИД добавил, что, хотя Будапешт и не препятствует другим странам принимать решение об отправке оружия Украине, он "не будет готов брать на себя никакой денежный груз из-за этого их решения".Он напомнил, что ранее Венгрия при обсуждении траншей из Европейского фонда мира "тоже конструктивно воздерживалась от поставок оружия Украине", а свою долю готова была направить на другие цели."Сегодня на заседании я представлял следующую точку зрения: Венгрия не участвует в поставках оружия, другим не мешает, но в то же время не готова нести никакой финансовый груз из-за отправки оружия другими. Я попросил, чтобы это учли, попытались переварить и в соответствии с этим постарались подготовить предварительное решение", — заключил Сийярто.О планах создать в Европе новый фонд для оказания помощи Украине ранее написала газета The Wall Street Journal. По информации издания, для того чтобы обойти вето Венгрии, Европейская служба внешних связей предлагает учредить новую структуру и включить в нее около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира.Кроме того, предлагается направлять в новый фонд до пяти миллиардов евро в год с 2024-го по 2027-й. Цель проекта состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные закупки военной помощи для передачи Украине.На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
https://ria.ru/20240119/ukraina-1922361120.html
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украина, венгрия, в мире, петер сийярто, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, В мире, Петер Сийярто, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира"

Сийярто: Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине из "фонда мира"

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Вид на базилику Святого Стефана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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БУДАПЕШТ, 22 янв — РИА Новости. Будапешт не будет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из Европейского фонда мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС, трансляцию вел канал М1.
"Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет. И мы не готовы участвовать ни в каком решении и процессе, которые приведут к увеличению поставок оружия Украине", — сказал чиновник.
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По его словам, Будапешту пришлось бы направлять в общий фонд 23 миллиарда форинтов в год, чтобы другие страны посылали оружие Украине.
"Разумеется, это предложение мы не поддерживаем", — подчеркнул Сийярто.
Он добавил, что Венгрия не может и не будет мешать другим странам посылать оружие Украине на основе национального решения.
"Это будет решение каждого, каждому правительству надо отчитываться перед своими избирателями, Венгрия в отправке оружия участия принимать не будет", — заявил Сийярто.
Глава венгерского МИД добавил, что, хотя Будапешт и не препятствует другим странам принимать решение об отправке оружия Украине, он "не будет готов брать на себя никакой денежный груз из-за этого их решения".
Он напомнил, что ранее Венгрия при обсуждении траншей из Европейского фонда мира "тоже конструктивно воздерживалась от поставок оружия Украине", а свою долю готова была направить на другие цели.
"Сегодня на заседании я представлял следующую точку зрения: Венгрия не участвует в поставках оружия, другим не мешает, но в то же время не готова нести никакой финансовый груз из-за отправки оружия другими. Я попросил, чтобы это учли, попытались переварить и в соответствии с этим постарались подготовить предварительное решение", — заключил Сийярто.
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О планах создать в Европе новый фонд для оказания помощи Украине ранее написала газета The Wall Street Journal. По информации издания, для того чтобы обойти вето Венгрии, Европейская служба внешних связей предлагает учредить новую структуру и включить в нее около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира.
Кроме того, предлагается направлять в новый фонд до пяти миллиардов евро в год с 2024-го по 2027-й. Цель проекта состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные закупки военной помощи для передачи Украине.
На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.
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