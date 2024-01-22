https://ria.ru/20240122/ukraina-1922775378.html

Медведчук заявил, что Украину спасет только выбор в пользу России

Медведчук заявил, что Украину спасет только выбор в пользу России - РИА Новости, 22.01.2024

Медведчук заявил, что Украину спасет только выбор в пользу России

Лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что только... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:58

2024-01-22T14:58

2024-01-22T14:58

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что только выбор в пользу России спасет обреченную Западом и режимом Владимира Зеленского Украину. В статье, опубликованной на сайте "Смотрим", Медведчук заявил, что украинское общество уничтожено действиями режима Зеленского, и сил самостоятельно справиться с тяжелой ситуацией у жителей страны нет. По его словам, украинцы в большинстве своем "апатичны, тревожны, озлоблены", не видят перспектив для страны. На Украину "надвигаются смута и хаос, каких киевский режим так страстно желал России", указал он. Медведчук подчеркнул, что украинская власть думает только о том, как граждан страны выловить на улицах, в кафе и ресторанах, бросить их без подготовки на фронт, "как забрать у них последнюю копейку и средства к существованию, как унизить их за неправильный язык, вероисповедание, другие политические взгляды". Он отметил, что миллионы украинцев "сидят и ждут смерти", по плану Запада страна "должна стать полигоном для западного оружия, а граждане солдатами, спасая драгоценные жизни американских и европейских военных". "Есть ли выход из той тяжелой ситуации, что сегодня сложилась в стране? А выход простой: Украина должна перестать быть тараном для России, а украинцы - пушечным мясом для Запада... Выбор России для украинцев - это исторический выбор, который их всегда спасал... Сегодня для украинцев трудные времена, так или иначе исторический опыт придется вспомнить, поскольку альтернативы просто нет", - написал Медведчук. Спасительному выбору в пользу России он противопоставил роль Запада на украинских землях, который, по его словам, исторически старался их вырезать, поработить и перекрестить население. По словам Медведчука, Западу и сейчас Украина нужна для того, чтобы ее граждане были "смертниками, погибающими за западные интересы".

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

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Кирилл Волков

украина, россия, виктор медведчук, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр