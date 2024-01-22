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"Ослепили и отбросили". На Западе раскрыли, что Россия устроила на фронте
"Ослепили и отбросили". На Западе раскрыли, что Россия устроила на фронте - РИА Новости, 22.01.2024
"Ослепили и отбросили". На Западе раскрыли, что Россия устроила на фронте
Российские военные блокируют высокотехнологичное оружие Запада на Украине средствами радиоэлектронной борьбы, пишет польский журнал Polityka. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:49
2024-01-22T14:49
2024-01-22T14:49
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские военные блокируют высокотехнологичное оружие Запада на Украине средствами радиоэлектронной борьбы, пишет польский журнал Polityka."Хуже всего то, что русские принимают на вооружение все более эффективные системы радиоэлектронного подавления, которые нарушают управление украинскими беспилотниками, сбивают с толку GPS и управляемое ею оружие, блокируют радиосвязь, ослепляют радары зенитных и контрбатарейных систем, из-за чего вся украинская армия отбрасывается в эпоху мушкетов и шпаг", — говорится в статье.Как отмечается в публикации, передовые российские разработки тестируются на вооружениях стран НАТО в зоне специальной операции, что позволяет оптимизировать их для противодействия потенциальным противникам.Западные военные эксперты неоднократно указывали на результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные РЭБ обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, россия, украина, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
"Ослепили и отбросили". На Западе раскрыли, что Россия устроила на фронте
Polityka: Россия полностью ослепила и сбила с толку ВСУ мощными средствами РЭБ