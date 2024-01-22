https://ria.ru/20240122/ukraina-1922745590.html

Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим

Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим - РИА Новости, 22.01.2024

Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:45

2024-01-22T12:45

2024-01-22T12:45

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

сергей степашин

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россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В мае председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в ходе Петербургского международного юридического форума выступил за признание Украины террористическим государством. "Насколько я знаю, обращений к президенту не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о признании киевского режима террористическим.

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Кирилл Волков

владимир путин, дмитрий песков, сергей степашин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр