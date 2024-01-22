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Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922745590.html
Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим
Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим - РИА Новости, 22.01.2024
Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:45
2024-01-22T12:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
сергей степашин
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В мае председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в ходе Петербургского международного юридического форума выступил за признание Украины террористическим государством. "Насколько я знаю, обращений к президенту не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о признании киевского режима террористическим.
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Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Степашин, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим

Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В мае председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в ходе Петербургского международного юридического форума выступил за признание Украины террористическим государством.
"Насколько я знаю, обращений к президенту не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о признании киевского режима террористическим.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковСергей СтепашинБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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