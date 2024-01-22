https://ria.ru/20240122/ukraina-1922745590.html
Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим
Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим - РИА Новости, 22.01.2024
Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим
Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:45
2024-01-22T12:45
2024-01-22T12:45
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
сергей степашин
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину не поступало обращений с просьбой признать киевский режим террористическим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В мае председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в ходе Петербургского международного юридического форума выступил за признание Украины террористическим государством. "Насколько я знаю, обращений к президенту не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о признании киевского режима террористическим.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_578ca0ce240dfb6957eb13be54637f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, сергей степашин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Степашин, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим
Песков: Путин не получал просьб признать киевский режим террористическим