https://ria.ru/20240122/ukraina-1922728725.html

Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом

Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом - РИА Новости, 22.01.2024

Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом

Предложение Евросоюза выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины - это продолжение старого военного психоза,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:38

2024-01-22T11:38

2024-01-22T11:38

специальная военная операция на украине

украина

венгрия

петер сийярто

евросоюз

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg

БУДАПЕШТ, 22 янв - РИА Новости. Предложение Евросоюза выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины - это продолжение старого военного психоза, который приносит только разрушения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине для обхода вето Венгрии и включить в него около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 годов. "Это будет жесткий спор, потому что в Брюсселе, к сожалению, снова смахнули пыль с предложения провоенной партии, в соответствии с которым мы на долгие годы должны взять обязательства по поставкам оружия Украине, в год - пока что - на пять миллиардов евро", - написал Сийярто в соцсети перед началом первого в году заседания глав МИД стран ЕС. "Хотя год и новый, военный психоз старый... Меж тем прошедшие дни и недели неоднократно доказывали, что у этой войны нет решения на поле боя, лишь растет число погибших и уровень разрушений. Чем дольше продлится война, тем тяжелее будут потери. Как можно этого не осознавать?" - отметил он. Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.

https://ria.ru/20240116/slovakiya-1921717893.html

https://ria.ru/20240116/plan-1921675856.html

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922178741.html

украина

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр