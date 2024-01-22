https://ria.ru/20240122/ukraina-1922728725.html
Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом
Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом - РИА Новости, 22.01.2024
Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом
Предложение Евросоюза выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины - это продолжение старого военного психоза,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:38
2024-01-22T11:38
2024-01-22T11:38
специальная военная операция на украине
украина
венгрия
петер сийярто
евросоюз
в мире
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg
БУДАПЕШТ, 22 янв - РИА Новости. Предложение Евросоюза выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины - это продолжение старого военного психоза, который приносит только разрушения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине для обхода вето Венгрии и включить в него около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 годов. "Это будет жесткий спор, потому что в Брюсселе, к сожалению, снова смахнули пыль с предложения провоенной партии, в соответствии с которым мы на долгие годы должны взять обязательства по поставкам оружия Украине, в год - пока что - на пять миллиардов евро", - написал Сийярто в соцсети перед началом первого в году заседания глав МИД стран ЕС. "Хотя год и новый, военный психоз старый... Меж тем прошедшие дни и недели неоднократно доказывали, что у этой войны нет решения на поле боя, лишь растет число погибших и уровень разрушений. Чем дольше продлится война, тем тяжелее будут потери. Как можно этого не осознавать?" - отметил он. Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
https://ria.ru/20240116/slovakiya-1921717893.html
https://ria.ru/20240116/plan-1921675856.html
https://ria.ru/20240120/ukraina-1922178741.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c50ca68e3866c0f1d19ad967ca32459e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия, петер сийярто, евросоюз, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Венгрия назвала идею Евросоюза о фонде закупки оружия для ВСУ психозом
Сийярто назвал идею ЕС выделять по пять миллиардов евро в год для ВСУ психозом
БУДАПЕШТ, 22 янв - РИА Новости. Предложение Евросоюза выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины - это продолжение старого военного психоза, который приносит только разрушения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа сообщила, что Европейская служба внешних связей предлагает создать новый фонд для финансовой помощи Украине для обхода вето Венгрии и включить в него около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира, а также выделять туда же до 5 миллиардов евро в год в период 2024-2027 годов.
Словакия заявила, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС
"Это будет жесткий спор, потому что в Брюсселе
, к сожалению, снова смахнули пыль с предложения провоенной партии, в соответствии с которым мы на долгие годы должны взять обязательства по поставкам оружия Украине, в год - пока что - на пять миллиардов евро", - написал Сийярто в соцсети перед началом первого в году заседания глав МИД стран ЕС
.
"Хотя год и новый, военный психоз старый... Меж тем прошедшие дни и недели неоднократно доказывали, что у этой войны нет решения на поле боя, лишь растет число погибших и уровень разрушений. Чем дольше продлится война, тем тяжелее будут потери. Как можно этого не осознавать?" - отметил он.
Орбан предупредил о последствиях отказа ЕС от плана Венгрии по Украине
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
Ловушка Зеленского. В Европе готовятся к массовому разорению из-за Украины