https://ria.ru/20240122/ukraina-1922714429.html

Совет МИД ЕС постарается согласовать финпомощь Киеву к февралю

Совет МИД ЕС постарается согласовать финпомощь Киеву к февралю - РИА Новости, 22.01.2024

Совет МИД ЕС постарается согласовать финпомощь Киеву к февралю

Главы МИД ЕС попытаются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:34

2024-01-22T10:34

2024-01-22T10:34

в мире

украина

бельгия

брюссель

аджа лябиб

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Главы МИД ЕС попытаются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом в понедельник министерского совещания в Брюсселе. "Мы должны продемонстрировать больше решимости, в том числе с военной точки зрения, украинцы ждут такую помощь, которая не поступает достаточно быстро… С финансовой точки зрения мы рассчитываем подготовить почву для достижения согласия на предстоящем внеочередном саммите ЕС 1 февраля по долгосрочной финансовой помощи украинскому народу", - сообщила бельгийский министр.

https://ria.ru/20240118/pomosch-1922222526.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, бельгия, брюссель, аджа лябиб, евросоюз