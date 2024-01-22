https://ria.ru/20240122/ukraina-1922714429.html
Совет МИД ЕС постарается согласовать финпомощь Киеву к февралю
Совет МИД ЕС постарается согласовать финпомощь Киеву к февралю - РИА Новости, 22.01.2024
Совет МИД ЕС постарается согласовать финпомощь Киеву к февралю
Главы МИД ЕС попытаются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:34
2024-01-22T10:34
2024-01-22T10:34
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бельгия
брюссель
аджа лябиб
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Главы МИД ЕС попытаются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом в понедельник министерского совещания в Брюсселе. "Мы должны продемонстрировать больше решимости, в том числе с военной точки зрения, украинцы ждут такую помощь, которая не поступает достаточно быстро… С финансовой точки зрения мы рассчитываем подготовить почву для достижения согласия на предстоящем внеочередном саммите ЕС 1 февраля по долгосрочной финансовой помощи украинскому народу", - сообщила бельгийский министр.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бельгия, брюссель, аджа лябиб, евросоюз
В мире, Украина, Бельгия, Брюссель, Аджа Лябиб, Евросоюз
Совет МИД ЕС постарается согласовать финпомощь Киеву к февралю
Совет МИД ЕС постарается согласовать финпомощь Киеву для утверждения 1 февраля
БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Главы МИД ЕС попытаются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом в понедельник министерского совещания в Брюсселе.
"Мы должны продемонстрировать больше решимости, в том числе с военной точки зрения, украинцы ждут такую помощь, которая не поступает достаточно быстро… С финансовой точки зрения мы рассчитываем подготовить почву для достижения согласия на предстоящем внеочередном саммите ЕС 1 февраля по долгосрочной финансовой помощи украинскому народу", - сообщила бельгийский министр.
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