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Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков - РИА Новости, 22.01.2024
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Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков
Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков - РИА Новости, 22.01.2024
Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков
Американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:00
2024-01-22T10:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "На мой взгляд, американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился", - заявил Рябков. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав государственный переворот там в 2014 году.
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в мире, украина, россия, сергей рябков, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Сергей Рябков, Владимир Путин
Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков

Рябков: проект США слепить из Украины "анти-Россию" полностью провалился

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На мой взгляд, американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился", - заявил Рябков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав государственный переворот там в 2014 году.
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В миреУкраинаРоссияСергей РябковВладимир Путин
 
 
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