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Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков
Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков - РИА Новости, 22.01.2024
Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков
Американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:00
2024-01-22T10:00
2024-01-22T10:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "На мой взгляд, американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился", - заявил Рябков. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав государственный переворот там в 2014 году.
https://ria.ru/20230929/kazakhstan-1899351340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сергей рябков, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Сергей Рябков, Владимир Путин
Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков
Рябков: проект США слепить из Украины "анти-Россию" полностью провалился