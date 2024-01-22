https://ria.ru/20240122/ukraina-1922702384.html

Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков

Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков - РИА Новости, 22.01.2024

Попытка слепить из Украины "анти-Россию" провалилась, заявил Рябков

Американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:00

2024-01-22T10:00

2024-01-22T10:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "На мой взгляд, американский проект слепить из Украины "анти-Россию" уже полностью провалился", - заявил Рябков. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Запад форсировал проект "анти-Россия" на Украине, поддержав государственный переворот там в 2014 году.

https://ria.ru/20230929/kazakhstan-1899351340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сергей рябков, владимир путин