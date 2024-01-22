https://ria.ru/20240122/ukraina-1922371386.html

Украина взялась за старое. Зеленский напугал партнеров

Украина взялась за старое. Зеленский напугал партнеров - РИА Новости, 22.01.2024

Украина взялась за старое. Зеленский напугал партнеров

В Киеве решили уйти в оппозицию к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Так же было в 2016-м, при Петре Порошенко. Однако в этот раз цена возможной ошибки РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:00

2024-01-22T08:00

2024-01-22T08:05

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Михаил Катков. В Киеве решили уйти в оппозицию к кандидату в президенты США Дональду Трампу. Так же было в 2016-м, при Петре Порошенко. Однако в этот раз цена возможной ошибки намного выше. Почему Зеленский не пытается наладить отношения с лидером республиканцев — в материале РИА Новости."Думай, что говоришь"Одержав уверенную победу на праймериз в Айове, Трамп пообещал "очень быстро" завершить украинский конфликт. По его словам, он прекрасно ладит и с Москвой, и с Киевом, поэтому легко организует переговоры.Зеленский, услышав это, возмутился. Заявил, что мир на невыгодных для Украины условиях приведет к тому, что Россия нападет на страны НАТО. И предупредил: если Трамп решит подтолкнуть Киев к переговорам, прекратив поставки оружия, Европа лишится "мощнейшей армии континента"."И потому я скажу так, как мне отец всегда говорил: "Сначала подумай — потом говори", — посоветовал он лидеру республиканцев.У Эммануэля Макрона тоже спросили, что он думает по поводу вероятного возвращения Трампа в Белый дом. "У меня всегда была одинаковая философия: я принимаю руководителей, которых дают мне люди", — ответил президент Франции. И подчеркнул: США — важный союзник.По данным опроса телеканала CBS News и компании YouGov, в январе рейтинг Трампа среди сторонников Республиканской партии вырос до 69%. Это абсолютный рекорд для экс-президента. Кроме того, Джо Байден проиграет любому кандидату республиканцев. Никки Хейли обходит его на восемь процентов, Рон Десантис — на три, Трамп — на два.На старые граблиВ 2016 году президентские выборы в США уже преподнесли Украине неприятный сюрприз. В Киеве открыто поддерживали кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, Трампа всячески унижали и даже оскорбляли. Так, тогдашний глава МВД Арсен Аваков назвал его "опасным маргиналом". Как только "маргинал" стал президентом, все это, конечно, немедленно удалили из соцсетей.На Западе писали, что украинские власти думают о том, как "пережить" нового президента США. "Страна, которая пережила Виктора Януковича, переживет и Дональда Трампа. Если что, готовы поделиться опытом", — откликнулся на это депутат Верховной рады Мустафа Найем. На Украине в неловкости сложившейся ситуации обвиняли Порошенко, который не уделял Трампу внимания, хотя у него были для этого все возможности.Сейчас общественность успокаивает секретарь СНБО Алексей Данилов: "Не надо из этого делать трагедию. Американский народ сделает свой выбор. Нам надо свое делать. <...> Аппарат СНБО разрабатывает различные стратегии". Видимо, предложение Зеленского Трампу думать перед тем, как говорить, было частью одного из таких планов.Вместе с тем, по сведениям газеты Politico, украинские чиновники жалуются, что Трамп избегает встреч с ними. К тому же выступает против сделки с демократами по финансированию Киева. Сам он объясняет: сначала пусть выполнят требования республиканцев по миграционной политике.Последний шанс"Многие в Киеве считают, что с Трампом дела пойдут совсем плохо. Но вообще-то при нем не было активных боевых действий. Настоящие проблемы возникли при Байдене, — сказал украинский политический аналитик Артур Билоус в интервью одному из национальных медиа. — Важно, чтобы украинские власти не наделали ошибок. Если Киев опять открыто поддержит противников Трампа, можно доиграться до того, что украинский вопрос станет для Вашингтона разменной монетой".В свою очередь, украинский политолог Вадим Карасев сомневается, что после выборов политика Байдена в отношении Киева будет сильно отличаться от того, что предлагает Трамп. "Зеленский признал: Запад больше не воспринимает Россию как экзистенциальную угрозу. В Давосе он, может быть, последний раз попытался напомнить об этом своим партнерам. Параллельно Вашингтон призывает Киев сосредоточиться на обороне нынешних рубежей, а не пытаться выйти к границам 1991 года. Байдену не нужно новое наступление, тем более на фоне растущей популярности Трампа, обещающего переговоры", — рассуждает он.Политолог Александр Дудчак считает, что смена президентов в США не принесет кардинальных перемен для Украины, зато больно ударит персонально по Зеленскому. "Прежде всего Трамп усилит контроль за расходованием средств, выделяемых Киеву. В результате Зеленского могут отстранить от власти и он уже не насладится тем, что вместе со своей командой присвоил себе за последние два года", — говорит эксперт.Зеленскому не удастся наладить отношения с Трампом, потому что это не получилось даже с расположенным к Украине Байденом, добавляет Дудчак. Трудности начались еще в 2020-м, когда в Киеве опубликовали скандальные записи телефонных разговоров с Порошенко, сделанные в 2015-2016 годах. В них нынешний президент США покрывал сына Хантера, подозреваемого в коррупции.Учитывая это и отсутствие у Трампа иллюзий в отношении Украины, у Зеленского нет шансов втереться в доверие к лидеру республиканцев. Поэтому он и не стесняется в выражениях.

https://ria.ru/20240113/ukraina-1920769254.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

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