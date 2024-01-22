https://ria.ru/20240122/ukaz-1922854147.html

Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов

Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов - РИА Новости, 22.01.2024

Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов

Указ Владимира Зеленского о населённых украинцами территориях РФ толкает мир к третьей мировой войне, заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T22:03

2024-01-22T22:03

2024-01-22T22:03

россия

украина

краснодарский край

олег морозов

владимир зеленский

единая россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского о населённых украинцами территориях РФ толкает мир к третьей мировой войне, заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов. "Это пример нацистского подхода и к истории и к политической практике. Точно так поступали немецкие нацисты, когда, ссылаясь "на исторические факторы " объявляли немецкими целые куски многих европейских стран. А потом из этого выросла вторая мировая война. Нацист Зеленский, прямой наследник фюрера, теми же способами толкает мир к третьей мировой войне. А по сути - все ровно наоборот. За исключением западных областей Украины - все остальное исторически и духовно русский мир. Это историческая Россия. И так оно и будет! Историю не обманешь!" - сказал Морозов. Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к ним земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях", а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922837348.html

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украина

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россия, украина, краснодарский край, олег морозов, владимир зеленский, единая россия, ситуация в днр и лнр