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Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов - РИА Новости, 22.01.2024
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22:03 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922854147.html
Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов
Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов - РИА Новости, 22.01.2024
Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов
Указ Владимира Зеленского о населённых украинцами территориях РФ толкает мир к третьей мировой войне, заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:03
2024-01-22T22:03
россия
украина
краснодарский край
олег морозов
владимир зеленский
единая россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского о населённых украинцами территориях РФ толкает мир к третьей мировой войне, заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов. "Это пример нацистского подхода и к истории и к политической практике. Точно так поступали немецкие нацисты, когда, ссылаясь "на исторические факторы " объявляли немецкими целые куски многих европейских стран. А потом из этого выросла вторая мировая война. Нацист Зеленский, прямой наследник фюрера, теми же способами толкает мир к третьей мировой войне. А по сути - все ровно наоборот. За исключением западных областей Украины - все остальное исторически и духовно русский мир. Это историческая Россия. И так оно и будет! Историю не обманешь!" - сказал Морозов. Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к ним земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях", а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".
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россия, украина, краснодарский край, олег морозов, владимир зеленский, единая россия, ситуация в днр и лнр
Россия, Украина, Краснодарский край, Олег Морозов, Владимир Зеленский, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне, заявил Морозов

Депутат от ЕР Морозов: указ Зеленского толкает мир к третьей мировой войне

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанк Олег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Олег Морозов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского о населённых украинцами территориях РФ толкает мир к третьей мировой войне, заявил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов.
«
"Это пример нацистского подхода и к истории и к политической практике. Точно так поступали немецкие нацисты, когда, ссылаясь "на исторические факторы " объявляли немецкими целые куски многих европейских стран. А потом из этого выросла вторая мировая война. Нацист Зеленский, прямой наследник фюрера, теми же способами толкает мир к третьей мировой войне. А по сути - все ровно наоборот. За исключением западных областей Украины - все остальное исторически и духовно русский мир. Это историческая Россия. И так оно и будет! Историю не обманешь!" - сказал Морозов.
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В нем он относит к ним земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях", а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Пискарев заявил, что указ Зеленского подпадает под статью УК
Вчера, 19:39
 
РоссияУкраинаКраснодарский крайОлег МорозовВладимир ЗеленскийЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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