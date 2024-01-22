https://ria.ru/20240122/ukaz-1922837348.html

Пискарев заявил, что указ Зеленского подпадает под статью УК

Пискарев заявил, что указ Зеленского подпадает под статью УК - РИА Новости, 22.01.2024

Пискарев заявил, что указ Зеленского подпадает под статью УК

Объявление Владимиром Зеленским "историческими украинскими землями" семи субъектов РФ подпадает под действие УК по статье "Публичные призывы к осуществлению... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T19:39

2024-01-22T19:39

2024-01-22T19:39

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Объявление Владимиром Зеленским "историческими украинскими землями" семи субъектов РФ подпадает под действие УК по статье "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности", заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "Слова "президента Украины" подпадают, как минимум, под действие УК РФ по статье "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. По его словам, указ Зеленского подтверждает, что "употребление наркотиков наносит смертельный вред здоровью". "Я вырос в одной из деревень Касторенского района Курской области. И с детства между нами, мальчишками, не было разницы, кто там русский, кто украинец. Все дружили. Один народ. Но когда нацисты угрожают нашей стране вновь, то надо ее защищать. Как защищал ее от фашистов мой отец - и еще миллионы наших граждан. Так что Зеленскому, жалкому подражателю своих кумиров из Третьего Рейха, я бы соваться на Курскую землю, да и на другие наши земли, не советовал. Короткая память о 9 мая 1945 года очень опасна для жизни и здоровья", - заявил Пискарев.

https://ria.ru/20240122/ukaz-1922804512.html

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922836593.html

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общество, россия, краснодарский край, ростовская область, василий пискарев, владимир зеленский, госдума рф, ситуация в днр и лнр