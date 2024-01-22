Указ Зеленского противоречит здравому смыслу, заявил курский губернатор
Роман Старовойт: указ Зеленского о землях России противоречит здравому смыслу
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт заявил, что территориальные притязания на Курскую область, о которых идёт речь в указе Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России, "это против здравого смысла".
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
«
"Попытки выдвинуть территориальные притязания на Курскую область — это против здравого смысла. Но Украина уже давно пошла против здравого смысла. Сегодняшние действия Зеленского в очередной раз доказывают правоту нашего президента о начале специальной военной операции", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
«
"Сейчас Украина находится в сложнейшей экономической, финансовой, военной и политической ситуации. Она фактически уже стала государством-банкротом, держащимся лишь за счет иностранных вливаний. Чтобы продолжать получать помощь, Зеленскому необходимо нагнетать градус напряжения. Обстрелы мирных городов и поселков, провокационные высказывания, оскорбления и, как итог, посягательства на чужую территорию входят в этот список", — добавил Старовойт.
Губернатор добавил, что Курская область имеет тысячелетнюю историю. Её впервые упоминают в "Слове о полку Игореве" и говорится о ней как о русском регионе. Также губернатор вспомнил события столетней давности, когда в Киеве правил гетман Скоропадский, которого поддерживала Германия, предоставляя ему военную помощь.
«
"В этой ситуации украинские банды при поддержке немецких войск постоянно вторгались на территорию Курской губернии. Как и современные идеологические потомки, они заявляли притязания на наш регион. Но как только Германия потерпела поражение в Первой мировой войне и была вынуждена оставить восточные земли, история все расставила по своим местам", — отметил Старовойт.
Губернатор назвал указ Зеленского "вопиющим передёргиванием истории". Старовойт считает, что это выглядело бы смешно, если бы не огромные человеческие жертвы, "которые киевский режим бросает в горнило войны для удержания власти".
«
"Россия победит. Мы победим! Территория Украины будет освобождена. А Курская область продолжит созидательное развитие на благо Отечества. Правда за нами!" — подытожил Старовойт.