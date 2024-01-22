Депутат ГД назвала указ Зеленского очередным актом позора и дешевым хайпом
Депутат Харченко назвала указ Зеленского очередным актом позора и дешевым хайпом
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России является очередным актом позора и дешевого хайпа, заявила РИА Новости депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко.
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
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"Подписание и обнародование указа Зеленского - это очередной акт позора и дешевого хайпа", — прокомментировала Харченко.
Она считает, что Зеленский подписал этот указ, чтобы "оправдаться перед мировым сообществом и перед населением Украины за свою неонацистскую политику, уничтожение своего народа и преступления против мирного населения российских регионов". Также, по мнению депутата, Зеленский пытается отвлечь внимание от неудач ВСУ в зоне боевых действий с помощью этого указа.
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"Указом являются документы, подписанные президентом государства. В случае с Зеленским это бумажка, которую он подписал под диктовку своих американских хозяев. Зеленский понимает, что потерял доверие граждан, конфронтация разворачивается и внутри его команды. Поэтому ему нужен дешевый политический пиар", — добавила Харченко.