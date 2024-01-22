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Депутат ГД назвала указ Зеленского очередным актом позора и дешевым хайпом - РИА Новости, 22.01.2024
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16:56 22.01.2024 (обновлено: 16:57 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/ukaz-1922804512.html
Депутат ГД назвала указ Зеленского очередным актом позора и дешевым хайпом
Депутат ГД назвала указ Зеленского очередным актом позора и дешевым хайпом - РИА Новости, 22.01.2024
Депутат ГД назвала указ Зеленского очередным актом позора и дешевым хайпом
Указ Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России является очередным актом позора и дешевого хайпа, заявила РИА Новости депутат... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:56
2024-01-22T16:57
россия
курская область
владимир зеленский
госдума рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
краснодарский край
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ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России является очередным актом позора и дешевого хайпа, заявила РИА Новости депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. "Подписание и обнародование указа Зеленского - это очередной акт позора и дешевого хайпа", — прокомментировала Харченко. Она считает, что Зеленский подписал этот указ, чтобы "оправдаться перед мировым сообществом и перед населением Украины за свою неонацистскую политику, уничтожение своего народа и преступления против мирного населения российских регионов". Также, по мнению депутата, Зеленский пытается отвлечь внимание от неудач ВСУ в зоне боевых действий с помощью этого указа. "Указом являются документы, подписанные президентом государства. В случае с Зеленским это бумажка, которую он подписал под диктовку своих американских хозяев. Зеленский понимает, что потерял доверие граждан, конфронтация разворачивается и внутри его команды. Поэтому ему нужен дешевый политический пиар", — добавила Харченко.
https://ria.ru/20240122/krym-1922803017.html
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россия, курская область, владимир зеленский, госдума рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, краснодарский край
Россия, Курская область, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Краснодарский край
Депутат ГД назвала указ Зеленского очередным актом позора и дешевым хайпом

Депутат Харченко назвала указ Зеленского очередным актом позора и дешевым хайпом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Указ Владимира Зеленского об исторически населенных украинцами территориях России является очередным актом позора и дешевого хайпа, заявила РИА Новости депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко.
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского в понедельник. В нем отмечается необходимость обеспечить проживающим в РФ украинцам "прав на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступа к украиноязычным средствам массовой информации, права на мирное собрание". В связи с этим Зеленский поручил разработать план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
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"Подписание и обнародование указа Зеленского - это очередной акт позора и дешевого хайпа", — прокомментировала Харченко.
Она считает, что Зеленский подписал этот указ, чтобы "оправдаться перед мировым сообществом и перед населением Украины за свою неонацистскую политику, уничтожение своего народа и преступления против мирного населения российских регионов". Также, по мнению депутата, Зеленский пытается отвлечь внимание от неудач ВСУ в зоне боевых действий с помощью этого указа.
«
"Указом являются документы, подписанные президентом государства. В случае с Зеленским это бумажка, которую он подписал под диктовку своих американских хозяев. Зеленский понимает, что потерял доверие граждан, конфронтация разворачивается и внутри его команды. Поэтому ему нужен дешевый политический пиар", — добавила Харченко.
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РоссияКурская областьВладимир ЗеленскийГосдума РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРКраснодарский край
 
 
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