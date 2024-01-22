Медведев иронично отреагировал на указ Зеленского о территориях России
Медведев об указе Зеленского о территориях РФ: так он скоро Канаду присоединит
© Сергей ГунеевДмитрий Медведев
© Сергей Гунеев
Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на указ Владимира Зеленского об "исторически населенных украинцами" территориях РФ, предложив Зеленскому "завязывать", иначе "так он скоро Канаду присоединит".
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"Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы - это русские, а Малороссия - это часть России. А главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит…", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский подписал указ об "исторически населенных украинцами" территориях РФ. В нем он относит к ним земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей". Также он поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях", а также обеспечить подготовку и распространение на Украине и в мире материалов "о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами".