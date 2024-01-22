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Лавров: Киев западным оружием безжалостно бьет по гражданским объектам

Лавров: Киев западным оружием безжалостно бьет по гражданским объектам - РИА Новости, 22.01.2024

Лавров: Киев западным оружием безжалостно бьет по гражданским объектам

Украинские войска умышленно обстреливают гражданские объекты в России, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:25

2024-01-22T18:25

2024-01-22T19:22

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ООН, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска умышленно обстреливают гражданские объекты в России, заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН."Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударе по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка", — сказал он.Министр подчеркнул, что кровь десятков погибших мирных жителей остается на совести тех, кто вооружает Украину и при этом говорит, что она вправе сама выбирать цели для ударов. Он также отметил, что Киев перепродает часть поставленного оружия на черном рынке. По словам главы МИД, "в даркнете можно найти достаточно подобных объявлений"."Сложно представить, что это происходит без ведома и участия западных дельцов, ведь, как говорится, рука руку моет", — добавил он.Лавров также отметил, что Россия по-прежнему готова к переговорам по Украине, однако речь идет не о сохранении у власти главарей киевского режима и потакании их фантазиям. По его словам, Москва будет вести диалог о "преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом". При этом министр подчеркнул, что так называемая формула мира Зеленского и ей подобные — это путь в никуда. Он добавил, что чем раньше в США и ЕС это поймут, тем лучше будет для них самих.Кроме того, министр указал, что если Украина прекратит воевать, то сотням тысяч ее жителей не придется умирать за западные геополитические интересы и так называемые демократические ценности. По его словам, сейчас Киев пытается отловить людей "как скот — на улицах, в барах, в храмах — и в качестве пушечного мяса бросить погибать". Глава МИД подчеркнул, что интересов украинского народа в конфликте с Россией "как не было, так и нет", а есть лишь "интересы англосаксов, их подручных и преступной, прогнившей киевской верхушки, которая повязана с Западом круговой порукой и которая боится, что ее сметут на следующий день после окончания войны".Удар по ДонецкуУтром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попал, в частности, рынок в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них — два подростка.По информации министра здравоохранения Михаила Мурашко, на стационарном лечении остается 21 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии. Донецкие врачи провели телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.Понедельник в ДНР объявлен днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.

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https://ria.ru/20240122/obse-1922798129.html

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922740868.html

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Лавров на заседании СБ ООН по вопросу поставок оружия на Украину Лавров на заседании СБ ООН по вопросу поставок оружия на Украину 2024-01-22T18:25 true PT17M58S

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в мире, киев, оон, россия, белгород, сергей лавров