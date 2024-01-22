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"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024
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11:10 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html
"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку
"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024
"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку
Пользователи социальной сети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:10
2024-01-22T11:10
в мире
донецк
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку.В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 26 жителей города."Тебе совсем не стыдно, да? Как у тебя еще наглости хватает говорить об "агрессии" и "терроре", когда те, кого ты называешь "защитниками", убили более двадцати невинных людей?" — обратился к Зеленскому Gabe."А как насчет убитых в Донецке?" — возмутился Anatolii70."Вы, господин, подлый лжец", — отметил John Metzner."Проваливай", — заключила josette caruso.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. В ДНР 22 января объявлено днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.
https://ria.ru/20240122/donetsk-1922721823.html
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донецк
украина
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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины
В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку

Пользователи Х обвинили Зеленского в лицемерии после удара ВСУ по Донецку

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку.
В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 26 жителей города.
Возложение цветов к месту гибели мирных жителей в микрорайоне Текстильщик в Донецке. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Мэр Донецка возложил цветы к месту гибели людей после воскресного обстрела
11:04
"Тебе совсем не стыдно, да? Как у тебя еще наглости хватает говорить об "агрессии" и "терроре", когда те, кого ты называешь "защитниками", убили более двадцати невинных людей?" — обратился к Зеленскому Gabe.
"А как насчет убитых в Донецке?" — возмутился Anatolii70.
"Вы, господин, подлый лжец", — отметил John Metzner.
"Проваливай", — заключила josette caruso.
Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. В ДНР 22 января объявлено днем траура.
МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
"Это провокация": в США раскрыли, как Сунак подставил Зеленского
09:49
 
В миреДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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