https://ria.ru/20240122/udar-1922723732.html

"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку

"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку - РИА Новости, 22.01.2024

"Стыда нет": в Сети обрушились на Зеленского из-за удара по Донецку

Пользователи социальной сети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:10

2024-01-22T11:10

2024-01-22T11:10

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денис пушилин

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку.В воскресенье утром, 21 января, ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. По последним данным, погибли 27 человек, пострадали 26 жителей города."Тебе совсем не стыдно, да? Как у тебя еще наглости хватает говорить об "агрессии" и "терроре", когда те, кого ты называешь "защитниками", убили более двадцати невинных людей?" — обратился к Зеленскому Gabe."А как насчет убитых в Донецке?" — возмутился Anatolii70."Вы, господин, подлый лжец", — отметил John Metzner."Проваливай", — заключила josette caruso.Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, по кварталу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибров 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик, когда там было наиболее многолюдно. В ДНР 22 января объявлено днем траура.МИД России назвал произошедшее варварским террористическим актом. Москва призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить действия Киева. Как отметили в министерстве, эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Исходя из этого, очевидна необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922721823.html

https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины