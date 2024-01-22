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СК занялся историей об учительнице, угрожавшей расправой ученику в Братске - РИА Новости, 22.01.2024
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14:42 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/uchitelnitsa-1922772176.html
СК занялся историей об учительнице, угрожавшей расправой ученику в Братске
СК занялся историей об учительнице, угрожавшей расправой ученику в Братске - РИА Новости, 22.01.2024
СК занялся историей об учительнице, угрожавшей расправой ученику в Братске
Следствие начало проверку по конфликту в школе в Братске, в ходе которого педагог, предположительно, угрожала ученику расправой, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:42
2024-01-22T14:42
происшествия
братск
россия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 22 янв - РИА Новости. Следствие начало проверку по конфликту в школе в Братске, в ходе которого педагог, предположительно, угрожала ученику расправой, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. В релизе отмечается, что в ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена публикация о том, что в одной из школ Братска произошел конфликт между учителем и учеником, в ходе которого педагог оскорбила школьника и угрожала ему физической расправой. "По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области организованно проведение доследственной проверки. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев", - говорится в сообщении. Расследование инцидента контролирует прокуратура. На видео в телеграм-канале Babr Mash учительница называет восьмиклассника, который своим поведением регулярно срывает занятия, мразью и грозится его задушить.
https://ria.ru/20240117/arest-1921924545.html
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происшествия, братск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Братск, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК занялся историей об учительнице, угрожавшей расправой ученику в Братске

СК занялся историей об учительнице, угрожавшей расправой школьнику в Братске

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 янв - РИА Новости. Следствие начало проверку по конфликту в школе в Братске, в ходе которого педагог, предположительно, угрожала ученику расправой, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В релизе отмечается, что в ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлена публикация о том, что в одной из школ Братска произошел конфликт между учителем и учеником, в ходе которого педагог оскорбила школьника и угрожала ему физической расправой.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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17 января, 18:39
«
"По данному факту следственным отделом по г. Братск СУ СК России по Иркутской области организованно проведение доследственной проверки. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев", - говорится в сообщении.
Расследование инцидента контролирует прокуратура.
На видео в телеграм-канале Babr Mash учительница называет восьмиклассника, который своим поведением регулярно срывает занятия, мразью и грозится его задушить.
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ПроисшествияБратскРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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