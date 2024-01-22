Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск
Туск: Польша и Украина будут создавать предприятия по производству вооружения
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. 22 января 2024
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. 22 января 2024
ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.
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"Мы также говорили, и намерены быстро завершить эти переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения", - сказал он.
По словам Туска, он с большим удовлетворением воспринял заявление Зеленского о совместной работе. "Мы будем создавать общие предприятия, будем инвестировать в фирмы в Польше и на Украине, которые будут производить и действовать в пользу увеличения наших оборонных возможностей – и Украины, и Польши, и всей Европы. Также это будет прибыльный для обеих сторон бизнес", - сказал он.
Также Туск заявил, что власти Польши намерены впредь оказывать Украине помощь на коммерческой основе.
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"Мы договорились также о дальнейшем финансировании помощи. Ранее помощь была без денег. Но понятно, что некоторые возможности себя исчерпывают. Польша будет готова производить и поддерживать, если говорить об оборудовании, экипировке, Украину. Мы вместе будем искать финансирование и не будем избегать коммерческих решений, если говорить о польских поставках в пользу Украины. Мы будем вместе заботиться о нашей безопасности, а также общих интересах", - сказал он.