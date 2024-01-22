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Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск - РИА Новости, 22.01.2024
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15:44 22.01.2024 (обновлено: 16:03 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/tusk-1922788872.html
Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск
Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск - РИА Новости, 22.01.2024
Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск
Власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:44
2024-01-22T16:03
в мире
украина
киев
дональд туск
польша
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. "Мы также говорили, и намерены быстро завершить эти переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения", - сказал он. По словам Туска, он с большим удовлетворением воспринял заявление Зеленского о совместной работе. "Мы будем создавать общие предприятия, будем инвестировать в фирмы в Польше и на Украине, которые будут производить и действовать в пользу увеличения наших оборонных возможностей – и Украины, и Польши, и всей Европы. Также это будет прибыльный для обеих сторон бизнес", - сказал он. Также Туск заявил, что власти Польши намерены впредь оказывать Украине помощь на коммерческой основе. "Мы договорились также о дальнейшем финансировании помощи. Ранее помощь была без денег. Но понятно, что некоторые возможности себя исчерпывают. Польша будет готова производить и поддерживать, если говорить об оборудовании, экипировке, Украину. Мы вместе будем искать финансирование и не будем избегать коммерческих решений, если говорить о польских поставках в пользу Украины. Мы будем вместе заботиться о нашей безопасности, а также общих интересах", - сказал он.
https://ria.ru/20240122/deklaratsiya-1922784211.html
https://ria.ru/20240122/polsha-1922696353.html
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в мире, украина, киев, дональд туск, польша, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Дональд Туск, Польша, Владимир Зеленский
Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск

Туск: Польша и Украина будут создавать предприятия по производству вооружения

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. 22 января 2024
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. 22 января 2024
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.
«
"Мы также говорили, и намерены быстро завершить эти переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения", - сказал он.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 22 января 2024 - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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По словам Туска, он с большим удовлетворением воспринял заявление Зеленского о совместной работе. "Мы будем создавать общие предприятия, будем инвестировать в фирмы в Польше и на Украине, которые будут производить и действовать в пользу увеличения наших оборонных возможностей – и Украины, и Польши, и всей Европы. Также это будет прибыльный для обеих сторон бизнес", - сказал он.
Также Туск заявил, что власти Польши намерены впредь оказывать Украине помощь на коммерческой основе.
«
"Мы договорились также о дальнейшем финансировании помощи. Ранее помощь была без денег. Но понятно, что некоторые возможности себя исчерпывают. Польша будет готова производить и поддерживать, если говорить об оборудовании, экипировке, Украину. Мы вместе будем искать финансирование и не будем избегать коммерческих решений, если говорить о польских поставках в пользу Украины. Мы будем вместе заботиться о нашей безопасности, а также общих интересах", - сказал он.
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В миреУкраинаКиевДональд ТускПольшаВладимир Зеленский
 
 
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