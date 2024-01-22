https://ria.ru/20240122/tusk-1922788872.html

Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск

Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск - РИА Новости, 22.01.2024

Польша и Украина будут вместе производить оружие, заявил Туск

Власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:44

2024-01-22T15:44

2024-01-22T16:03

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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Власти Польши и Украины договорились о совместном создании оборонно-промышленных предприятий в двух странах, заявил премьер-министр Дональд Туск, прибывший с визитом на Украину, на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским. "Мы также говорили, и намерены быстро завершить эти переговоры, об общих инвестициях в производстве вооружения", - сказал он. По словам Туска, он с большим удовлетворением воспринял заявление Зеленского о совместной работе. "Мы будем создавать общие предприятия, будем инвестировать в фирмы в Польше и на Украине, которые будут производить и действовать в пользу увеличения наших оборонных возможностей – и Украины, и Польши, и всей Европы. Также это будет прибыльный для обеих сторон бизнес", - сказал он. Также Туск заявил, что власти Польши намерены впредь оказывать Украине помощь на коммерческой основе. "Мы договорились также о дальнейшем финансировании помощи. Ранее помощь была без денег. Но понятно, что некоторые возможности себя исчерпывают. Польша будет готова производить и поддерживать, если говорить об оборудовании, экипировке, Украину. Мы вместе будем искать финансирование и не будем избегать коммерческих решений, если говорить о польских поставках в пользу Украины. Мы будем вместе заботиться о нашей безопасности, а также общих интересах", - сказал он.

https://ria.ru/20240122/deklaratsiya-1922784211.html

https://ria.ru/20240122/polsha-1922696353.html

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киев

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, дональд туск, польша, владимир зеленский