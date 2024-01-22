https://ria.ru/20240122/tusk-1922713001.html

Премьер Польши направился с визитом на Украину

Премьер Польши направился с визитом на Украину - РИА Новости, 22.01.2024

Премьер Польши направился с визитом на Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск направляется с визитом на Украину, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:28

2024-01-22T10:28

2024-01-22T10:28

в мире

украина

польша

дональд туск

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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск направляется с визитом на Украину, сообщает канцелярия главы правительства. "Премьер Дональд Туск начинает визит в Киев, где встретится среди прочего с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем", - говорится в сообщении. В последнее время отношения Польши и Украины переживают серьезный кризис. Польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск. Совсем недавно перевозчиков с трудом удалось убедить приостановить свой протест. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша, дональд туск