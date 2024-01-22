https://ria.ru/20240122/tusk-1922713001.html
Премьер Польши направился с визитом на Украину
Премьер Польши направился с визитом на Украину - РИА Новости, 22.01.2024
Премьер Польши направился с визитом на Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск направляется с визитом на Украину, сообщает канцелярия главы правительства. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:28
2024-01-22T10:28
2024-01-22T10:28
в мире
украина
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск направляется с визитом на Украину, сообщает канцелярия главы правительства. "Премьер Дональд Туск начинает визит в Киев, где встретится среди прочего с президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем", - говорится в сообщении. В последнее время отношения Польши и Украины переживают серьезный кризис. Польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск. Совсем недавно перевозчиков с трудом удалось убедить приостановить свой протест. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
https://ria.ru/20240122/polsha-1922696353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, дональд туск
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск
Премьер Польши направился с визитом на Украину
Премьер Польши Дональд Туск направился с визитом на Украину
ВАРШАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск направляется с визитом на Украину, сообщает канцелярия главы правительства.
"Премьер Дональд Туск начинает визит в Киев
, где встретится среди прочего с президентом Владимиром Зеленским
и премьером Денисом Шмыгалем
", - говорится в сообщении.
В последнее время отношения Польши и Украины переживают серьезный кризис.
Польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск. Совсем недавно перевозчиков с трудом удалось убедить приостановить свой протест.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка
заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины