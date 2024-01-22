https://ria.ru/20240122/turchak-1922747523.html

Группа по вопросам СВО направила Путину доклад с итогами работы

Группа по вопросам СВО направила Путину доклад с итогами работы - РИА Новости, 22.01.2024

Группа по вопросам СВО направила Путину доклад с итогами работы

Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту РФ Владимиру Путину доклад с итогами первого года своей работы, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:56

2024-01-22T12:56

2024-01-22T13:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту РФ Владимиру Путину доклад с итогами первого года своей работы, сообщил руководитель группы Андрей Турчак в своем Telegram-канале. "Рабочая группа по вопросам СВО направила президенту доклад с итогами первого года работы", - написал Турчак."В 2023 году членами группы отработано более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. Вместе с Минобороны решены вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана боевых действий, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, прохождению лечения и реабилитации", - написал он.Также, по его данным, разработан и утвержден Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи."Сегодня он действует во всех субъектах", - добавил Турчак.Кроме того, он отметил запуск совместного с Минобороны информационного проекта "Центр помощи по вопросам СВО", в ходе которого регулярно проводятся встречи ветеранами, с семьями участников СВО, личные приемы и многие другие мероприятия по оказанию поддержки."На законодательном уровне выстроена комплексная система господдержки. Среди ключевых решений: статус ветерана боевых действий получили ополченцы, воевавшие за Донбасс с 2014 года, а также лица, заключившие контракт с организациями, содействующими задачам СВО", - рассказал Турчак.Кроме того, теперь на добровольцев распространены меры поддержки и льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту, принят комплекс мер финансовой защиты (кредитные каникулы, списание кредитов в случае гибели или инвалидности, освобождение от ряда госпошлин, снятие ареста на имущество по долговым обязательствам), отменены пени и банковские комиссии при оплате услуг ЖКХ, уточнены порядок и условия аренды жилья для военнослужащих, сохранено право на жилищную субсидию за членами семьи бывших сотрудников ОВД, погибших в ходе СВО.Также повышен уровень правовой защиты (оказывается бесплатная юрпомощь, упрощены процедуры признания пропавшими без вести или умершим, порядок подачи заявлений в ЗАГС), льготы в сфере образования охватили семьи участников СВО - от зачисления в детские сады до поступления в вузы (внеочередной прием в садики, школы и оздоровительные лагеря, льготы при поступлении в колледжи, техникумы и вузы для участников СВО и их детей, перевод с платного обучения на бюджетные отделения вузов и учреждений профобразования), а также заработали меры поддержки в сфере трудоустройства (сохранение рабочих мест за добровольцами и мобилизованными, программы переобучения и профессиональной переподготовки для ветеранов и инвалидов, содействие в трудоустройстве, преимущество при поступлении на работу, стимулы работодателям)."Сегодня группа продолжает работать над решениями, которые еще больше расширят систему мер господдержки бойцов и их семей. Среди них распространение на добровольцев налоговых льгот и льготной ипотеки", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Также, по его словам, ведется работа над введением бесплатного проезда к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, обслуживанием в гражданских медучреждениях в период отпусков, получением статуса ветерана боевых действий бойцами, отражающими агрессию Украины за пределами зоны СВО."Рассчитываем, что новые меры поддержки станут доступны участникам СВО и их семьям в ближайшее время", - добавил он.

https://ria.ru/20240116/turchak-1921685022.html

https://ria.ru/20230530/tsentry-1875030553.html

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Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, андрей турчак, владимир путин