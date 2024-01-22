https://ria.ru/20240122/trevoga-1922857488.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе отменена через 20 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T22:48

2024-01-22T22:48

2024-01-22T22:48

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена через 20 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922815014.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, михаил развожаев, происшествия