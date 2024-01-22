https://ria.ru/20240122/trevoga-1922857488.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе отменена через 20 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:48
2024-01-22T22:48
2024-01-22T22:48
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена через 20 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922815014.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу через 20 минут после объявления