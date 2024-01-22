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В Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
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11:13 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/traur-1922724253.html
В Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР
В Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР - РИА Новости, 22.01.2024
В Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР
В Запорожской области приспустят государственные флаги по случаю траура в ДНР по жертвам украинской агрессии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:13
2024-01-22T11:13
общество
запорожская область
донецкая народная республика
донецк
евгений балицкий
денис пушилин
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. В Запорожской области приспустят государственные флаги по случаю траура в ДНР по жертвам украинской агрессии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Понедельник в ДНР объявлен Днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск. "По моему распоряжению сегодня в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак нашей солидарности и единства с жителями Донецка", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, Запорожская область скорбит вместе с жителями ДНР.
https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html
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запорожская область
донецкая народная республика
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общество, запорожская область, донецкая народная республика, донецк, евгений балицкий, денис пушилин, вооруженные силы украины
Общество, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Донецк, Евгений Балицкий, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР

Балицкий: в Запорожской области приспустят флаги из-за траура в ДНР

© РИА Новости / Виктория ВеленскаяПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виктория Веленская
Последствия обстрела Донецка
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. В Запорожской области приспустят государственные флаги по случаю траура в ДНР по жертвам украинской агрессии, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Понедельник в ДНР объявлен Днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.
Жители Донецка несут цветы на место трагедии
В ДНР объявили день траура по жертвам агрессии со стороны ВСУ
00:14
"По моему распоряжению сегодня в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак нашей солидарности и единства с жителями Донецка", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Запорожская область скорбит вместе с жителями ДНР.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Симоньян назвала главное отличие России от Украины после удара по Донецку
Вчера, 23:01
 
ОбществоЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаДонецкЕвгений БалицкийДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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