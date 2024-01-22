https://ria.ru/20240122/traur-1922724253.html

В Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР

В Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР - РИА Новости, 22.01.2024

В Запорожской области приспустят флаги по случаю траура в ДНР

В Запорожской области приспустят государственные флаги по случаю траура в ДНР по жертвам украинской агрессии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:13

2024-01-22T11:13

2024-01-22T11:13

общество

запорожская область

донецкая народная республика

донецк

евгений балицкий

денис пушилин

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. В Запорожской области приспустят государственные флаги по случаю траура в ДНР по жертвам украинской агрессии, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Донецку. Под артиллерийский огонь попала, в частности, территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - два подростка. По словам Пушилина, за день во время обстрелов региона погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Понедельник в ДНР объявлен Днем траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск. "По моему распоряжению сегодня в Запорожской области будут приспущены государственные флаги в знак нашей солидарности и единства с жителями Донецка", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, Запорожская область скорбит вместе с жителями ДНР.

https://ria.ru/20240122/dnr-1922670515.html

https://ria.ru/20240121/otlichie-1922667543.html

запорожская область

донецкая народная республика

донецк

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Дарья Буймова

общество, запорожская область, донецкая народная республика, донецк, евгений балицкий, денис пушилин, вооруженные силы украины