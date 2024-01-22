https://ria.ru/20240122/tramp-1922820910.html

Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос

Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2024

Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос

Экс-президент США Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку более чем половины участников республиканских праймериз, которые пройдут во вторник в штате... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:06

2024-01-22T18:06

2024-01-22T18:09

в мире

сша

южная каролина

флорида

дональд трамп

никки хейли

рон десантис

оон

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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку более чем половины участников республиканских праймериз, которые пройдут во вторник в штате Нью-Гемпшир, свидетельствует опрос, проведенный Монмутским университетом и газетой Washington Post.Отвечая на вопрос, кому они отдадут свои голоса, 52% потенциальных избирателей назвали Трампа, 34% - бывшего представителя США при ООН, экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли. Еще 8% собирались голосовать за губернатора штата Флориды Рона Десантиса. Опрос проводился до того, как он накануне снялся с предвыборной гонки в пользу Трампа. В Нью-Гемпшире к республиканскому голосованию допускают независимых избирателей, среди которых, как считается, поддержка Хейли, последнего конкурента Трампа на праймериз, особенно высока. Опрос проводился 16-20 января среди 939 избирателей Нью-Гемпшира, которые либо зарегистрированы как республиканцы, либо лишены партийной аффилиации. Погрешность исследования его авторы оценили в плюс-минус 4,2 процентного пункта.

https://ria.ru/20240122/desantis-1922726124.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, южная каролина, флорида, дональд трамп, никки хейли, рон десантис, оон, выборы президента сша