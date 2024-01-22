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Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2024
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18:06 22.01.2024 (обновлено: 18:09 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/tramp-1922820910.html
Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос
Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос - РИА Новости, 22.01.2024
Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос
Экс-президент США Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку более чем половины участников республиканских праймериз, которые пройдут во вторник в штате... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:06
2024-01-22T18:09
в мире
сша
южная каролина
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дональд трамп
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рон десантис
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку более чем половины участников республиканских праймериз, которые пройдут во вторник в штате Нью-Гемпшир, свидетельствует опрос, проведенный Монмутским университетом и газетой Washington Post.Отвечая на вопрос, кому они отдадут свои голоса, 52% потенциальных избирателей назвали Трампа, 34% - бывшего представителя США при ООН, экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли. Еще 8% собирались голосовать за губернатора штата Флориды Рона Десантиса. Опрос проводился до того, как он накануне снялся с предвыборной гонки в пользу Трампа. В Нью-Гемпшире к республиканскому голосованию допускают независимых избирателей, среди которых, как считается, поддержка Хейли, последнего конкурента Трампа на праймериз, особенно высока. Опрос проводился 16-20 января среди 939 избирателей Нью-Гемпшира, которые либо зарегистрированы как республиканцы, либо лишены партийной аффилиации. Погрешность исследования его авторы оценили в плюс-минус 4,2 процентного пункта.
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в мире, сша, южная каролина, флорида, дональд трамп, никки хейли, рон десантис, оон, выборы президента сша
В мире, США, Южная Каролина, Флорида, Дональд Трамп, Никки Хейли, Рон Десантис, ООН, Выборы президента США
Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос

Опрос: Трамп может получить более половины голосов на праймериз в Нью-Гемпшире

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку более чем половины участников республиканских праймериз, которые пройдут во вторник в штате Нью-Гемпшир, свидетельствует опрос, проведенный Монмутским университетом и газетой Washington Post.
Отвечая на вопрос, кому они отдадут свои голоса, 52% потенциальных избирателей назвали Трампа, 34% - бывшего представителя США при ООН, экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли.
Еще 8% собирались голосовать за губернатора штата Флориды Рона Десантиса. Опрос проводился до того, как он накануне снялся с предвыборной гонки в пользу Трампа.
В Нью-Гемпшире к республиканскому голосованию допускают независимых избирателей, среди которых, как считается, поддержка Хейли, последнего конкурента Трампа на праймериз, особенно высока.
Опрос проводился 16-20 января среди 939 избирателей Нью-Гемпшира, которые либо зарегистрированы как республиканцы, либо лишены партийной аффилиации. Погрешность исследования его авторы оценили в плюс-минус 4,2 процентного пункта.
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В миреСШАЮжная КаролинаФлоридаДональд ТрампНикки ХейлиРон ДесантисООНВыборы президента США
 
 
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