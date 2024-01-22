Трамп может победить на праймериз в Нью-Гемпшире, показал опрос
Опрос: Трамп может получить более половины голосов на праймериз в Нью-Гемпшире
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку более чем половины участников республиканских праймериз, которые пройдут во вторник в штате Нью-Гемпшир, свидетельствует опрос, проведенный Монмутским университетом и газетой Washington Post.
Отвечая на вопрос, кому они отдадут свои голоса, 52% потенциальных избирателей назвали Трампа, 34% - бывшего представителя США при ООН, экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли.
Еще 8% собирались голосовать за губернатора штата Флориды Рона Десантиса. Опрос проводился до того, как он накануне снялся с предвыборной гонки в пользу Трампа.
В Нью-Гемпшире к республиканскому голосованию допускают независимых избирателей, среди которых, как считается, поддержка Хейли, последнего конкурента Трампа на праймериз, особенно высока.
Опрос проводился 16-20 января среди 939 избирателей Нью-Гемпшира, которые либо зарегистрированы как республиканцы, либо лишены партийной аффилиации. Погрешность исследования его авторы оценили в плюс-минус 4,2 процентного пункта.