https://ria.ru/20240122/tramp-1922682461.html
Трамп назвал кандидата в президенты США Хейли "поджигательницей войны"
Трамп назвал кандидата в президенты США Хейли "поджигательницей войны" - РИА Новости, 22.01.2024
Трамп назвал кандидата в президенты США Хейли "поджигательницей войны"
Экс-президент США Дональд Трамп назвал Никки Хейли, свою последнюю соперницу в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии, "поджигательницей... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T05:25
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал Никки Хейли, свою последнюю соперницу в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии, "поджигательницей войны" - частью "больного политического класса", от которого он хотел бы избавить Америку. Хейли, которую сам Трамп в свое время назначил постоянным представителем США в ООН, исповедует ястребиные подходы во внешней политике, обещая в том числе продолжать многомиллиардную помощь Украине в конфликте с Россией. "Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят все время устраивать войны. Никки одна из таких: "Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет", - сказал он на митинге в штате Нью-Гемпшир, где во вторник пройдут республиканские праймериз. Сам Трамп повторил, что США ближе к Третьей мировой войне, чем всем кажется, раскритиковал рост напряженности на Ближнем Востоке и вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после своей победы на президентских выборах – еще до переезда в Белый дом. Трамп, чьи собственные внешнеполитические взгляды близки к изоляционизму, причисляет Хейли к "глобалистам", которых он тоже обещает "вышвырнуть" вместе с "коммунистами, марксистами и фашистами" - "больным политическим классом, которые по-настоящему ненавидят нашу страну". Трамп утверждает, что Хейли пользуется поддержкой пробайденовских сил, которые, по его словам, убеждены, что их кандидату будет легче с ней совладать, получи она право представлять Республиканскую партию на президентских выборах 2024 года. "Радикально левые демократы поддерживают Никки по очень простой причине, потому что знают, что ее легко победить… Она неизбираема", - сказал он.
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США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Никки Хейли, ООН, В мире
Трамп назвал кандидата в президенты США Хейли "поджигательницей войны"
Трамп назвал Хейли поджигательницей войны и частью больного политического класса
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал Никки Хейли, свою последнюю соперницу в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии, "поджигательницей войны" - частью "больного политического класса", от которого он хотел бы избавить Америку.
Хейли, которую сам Трамп в свое время назначил постоянным представителем США в ООН
, исповедует ястребиные подходы во внешней политике, обещая в том числе продолжать многомиллиардную помощь Украине
в конфликте с Россией
.
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса
"Мы изгоним поджигателей войны. Мы изгоним людей, которые хотят все время устраивать войны. Никки одна из таких: "Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет", - сказал он на митинге в штате Нью-Гемпшир, где во вторник пройдут республиканские праймериз.
Сам Трамп повторил, что США ближе к Третьей мировой войне, чем всем кажется, раскритиковал рост напряженности на Ближнем Востоке
и вновь пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после своей победы на президентских выборах – еще до переезда в Белый дом.
Трамп, чьи собственные внешнеполитические взгляды близки к изоляционизму, причисляет Хейли к "глобалистам", которых он тоже обещает "вышвырнуть" вместе с "коммунистами, марксистами и фашистами" - "больным политическим классом, которые по-настоящему ненавидят нашу страну".
Трамп утверждает, что Хейли пользуется поддержкой пробайденовских сил, которые, по его словам, убеждены, что их кандидату будет легче с ней совладать, получи она право представлять Республиканскую партию на президентских выборах 2024 года.
"Радикально левые демократы поддерживают Никки по очень простой причине, потому что знают, что ее легко победить… Она неизбираема", - сказал он.
Опрос: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в Нью-Гэмпшире