https://ria.ru/20240122/tramp-1922675871.html
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса - РИА Новости, 22.01.2024
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды Рона Десантиса "Десанктимониусом" (от sanctimonious - ханжа, лицемер) после... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T02:20
2024-01-22T02:20
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ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды Рона Десантиса "Десанктимониусом" (от sanctimonious - ханжа, лицемер) после того, как тот снялся в его пользу с предвыборной гонки. "Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус?.. Это имя официально сдается в утиль", - ответил Трамп на вопрос журналиста. Отношения Трампа с Десантисом испортились, когда губернатор Флориды бросил вызов экс-президенту и включился в борьбу за право представлять Республиканскую партию на выборах 2024 года. После поражения на внутрипартийных выборах в штате Айова и публикации опроса, который сулил ему только 6% на праймериз в Нью-Гемпшире, Десантис объявил, что не видит пути к победе, приостанавливает свою кампанию и готов поддержать Трампа. В штабе Трампа поддержку Десантиса назвали "честью" и призвали всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего президента. Борьбу с Трампом за республиканскую номинацию продолжает бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
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США, Флорида, Айова, Дональд Трамп, Рон Десантис, Никки Хейли, ООН, В мире
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса
Трамп пообещал не обзывать губернатора Флориды Десантиса "Десанктимониусом"