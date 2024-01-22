Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 22.01.2024 (обновлено: 10:09 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/tramp-1922675871.html
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса - РИА Новости, 22.01.2024
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды Рона Десантиса "Десанктимониусом" (от sanctimonious - ханжа, лицемер) после... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T02:20
2024-01-22T10:09
сша
флорида
айова
дональд трамп
рон десантис
никки хейли
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922704929_354:718:2719:2048_1920x0_80_0_0_5b756aea48d6175fa6c175e46fd2f5af.jpg
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды Рона Десантиса "Десанктимониусом" (от sanctimonious - ханжа, лицемер) после того, как тот снялся в его пользу с предвыборной гонки. "Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус?.. Это имя официально сдается в утиль", - ответил Трамп на вопрос журналиста. Отношения Трампа с Десантисом испортились, когда губернатор Флориды бросил вызов экс-президенту и включился в борьбу за право представлять Республиканскую партию на выборах 2024 года. После поражения на внутрипартийных выборах в штате Айова и публикации опроса, который сулил ему только 6% на праймериз в Нью-Гемпшире, Десантис объявил, что не видит пути к победе, приостанавливает свою кампанию и готов поддержать Трампа. В штабе Трампа поддержку Десантиса назвали "честью" и призвали всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего президента. Борьбу с Трампом за республиканскую номинацию продолжает бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
https://ria.ru/20240122/ssha-1922673630.html
сша
флорида
айова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922704929_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_6b4225edb72360edf8739dc44171d80c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, флорида, айова, дональд трамп, рон десантис, никки хейли, оон, в мире
США, Флорида, Айова, Дональд Трамп, Рон Десантис, Никки Хейли, ООН, В мире
Трамп пообещал больше не обзывать Десантиса

Трамп пообещал не обзывать губернатора Флориды Десантиса "Десанктимониусом"

© AFP 2024 / SAUL LOEBРон Десантис и Дональд Трамп
Рон Десантис и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
Рон Десантис и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал больше не обзывать губернатора Флориды Рона Десантиса "Десанктимониусом" (от sanctimonious - ханжа, лицемер) после того, как тот снялся в его пользу с предвыборной гонки.
«
"Буду ли я использовать имя Рон Десанктимониус?.. Это имя официально сдается в утиль", - ответил Трамп на вопрос журналиста.
Отношения Трампа с Десантисом испортились, когда губернатор Флориды бросил вызов экс-президенту и включился в борьбу за право представлять Республиканскую партию на выборах 2024 года.
После поражения на внутрипартийных выборах в штате Айова и публикации опроса, который сулил ему только 6% на праймериз в Нью-Гемпшире, Десантис объявил, что не видит пути к победе, приостанавливает свою кампанию и готов поддержать Трампа.
В штабе Трампа поддержку Десантиса назвали "честью" и призвали всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего президента.
Борьбу с Трампом за республиканскую номинацию продолжает бывший постоянный представитель США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Штаб Трампа призвал республиканцев сплотиться для победы
01:15
 
СШАФлоридаАйоваДональд ТрампРон ДесантисНикки ХейлиООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала