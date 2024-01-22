Рейтинг@Mail.ru
Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html
Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов
Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов - РИА Новости, 22.01.2024
Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов
Товарооборот России и Индии в январе-ноябре прошлого года увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 59,7 миллиарда долларов, следует из... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T06:04
2024-01-22T06:04
индия
экономика
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Товарооборот России и Индии в январе-ноябре прошлого года увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 59,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, поставки индийских товаров в Россию выросли более чем в 1,4 раза - до 3,7 миллиарда долларов. Основу экспорта Индии составляли медикаменты (311 миллионов долларов), продукция из стали (209 миллионов долларов), корунд (149 миллионов долларов), креветки (137 миллионов долларов) и керамика (108 миллионов долларов). В то же время импорт Индией российской продукции увеличился в 1,9 раза, до 56 миллиардов долларов. Индия главным образом импортировала из России нефть (41 миллиард долларов), нефтепродукты (4,3 миллиарда долларов), уголь (3,8 миллиарда долларов), удобрения (2,2 миллиарда долларов) и бриллианты (1 миллиард долларов). Главным торговым партнером Индии оставались США: товарооборот двух стран снизился за январь-ноябрь на 8% - до 109,8 миллиарда долларов. Объем торговли с Китаем уменьшился на 3% - до 105,2 миллиарда долларов. ОАЭ несмотря на сокращение товарооборота на 10% остались третьим крупнейшим торговым партнером (69,6 миллиарда долларов). Россия была четвертой. Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия (-16%, 40,8 миллиарда долларов). В целом индийский экспорт за январь-ноябрь сократился на 5% в годовом выражении - на 393,4 миллиарда долларов, а импорт - на 7%, до 614,2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240108/indiya-1920157986.html
https://ria.ru/20230911/torgovlya-1895459240.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, экономика, россия, сша
Индия, Экономика, Россия, США
Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов

Товарооборот России и Индии за 2023 год достиг рекордных 60 миллиардов долларов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Товарооборот России и Индии в январе-ноябре прошлого года увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 59,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
Так, поставки индийских товаров в Россию выросли более чем в 1,4 раза - до 3,7 миллиарда долларов. Основу экспорта Индии составляли медикаменты (311 миллионов долларов), продукция из стали (209 миллионов долларов), корунд (149 миллионов долларов), креветки (137 миллионов долларов) и керамика (108 миллионов долларов).
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Посол отметил нацеленность России и Индии на диверсификацию торговли
8 января, 15:11
В то же время импорт Индией российской продукции увеличился в 1,9 раза, до 56 миллиардов долларов. Индия главным образом импортировала из России нефть (41 миллиард долларов), нефтепродукты (4,3 миллиарда долларов), уголь (3,8 миллиарда долларов), удобрения (2,2 миллиарда долларов) и бриллианты (1 миллиард долларов).
Главным торговым партнером Индии оставались США: товарооборот двух стран снизился за январь-ноябрь на 8% - до 109,8 миллиарда долларов. Объем торговли с Китаем уменьшился на 3% - до 105,2 миллиарда долларов. ОАЭ несмотря на сокращение товарооборота на 10% остались третьим крупнейшим торговым партнером (69,6 миллиарда долларов). Россия была четвертой. Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия (-16%, 40,8 миллиарда долларов).
В целом индийский экспорт за январь-ноябрь сократился на 5% в годовом выражении - на 393,4 миллиарда долларов, а импорт - на 7%, до 614,2 миллиарда долларов.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года
11 сентября 2023, 06:56
 
ИндияЭкономикаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала