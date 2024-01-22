https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html

Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов

Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов - РИА Новости, 22.01.2024

Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов

Товарооборот России и Индии в январе-ноябре прошлого года увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 59,7 миллиарда долларов, следует из... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T06:04

2024-01-22T06:04

2024-01-22T06:04

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Товарооборот России и Индии в январе-ноябре прошлого года увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2022 годом - до рекордных 59,7 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. Так, поставки индийских товаров в Россию выросли более чем в 1,4 раза - до 3,7 миллиарда долларов. Основу экспорта Индии составляли медикаменты (311 миллионов долларов), продукция из стали (209 миллионов долларов), корунд (149 миллионов долларов), креветки (137 миллионов долларов) и керамика (108 миллионов долларов). В то же время импорт Индией российской продукции увеличился в 1,9 раза, до 56 миллиардов долларов. Индия главным образом импортировала из России нефть (41 миллиард долларов), нефтепродукты (4,3 миллиарда долларов), уголь (3,8 миллиарда долларов), удобрения (2,2 миллиарда долларов) и бриллианты (1 миллиард долларов). Главным торговым партнером Индии оставались США: товарооборот двух стран снизился за январь-ноябрь на 8% - до 109,8 миллиарда долларов. Объем торговли с Китаем уменьшился на 3% - до 105,2 миллиарда долларов. ОАЭ несмотря на сокращение товарооборота на 10% остались третьим крупнейшим торговым партнером (69,6 миллиарда долларов). Россия была четвертой. Пятерку лидеров замыкает Саудовская Аравия (-16%, 40,8 миллиарда долларов). В целом индийский экспорт за январь-ноябрь сократился на 5% в годовом выражении - на 393,4 миллиарда долларов, а импорт - на 7%, до 614,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240108/indiya-1920157986.html

https://ria.ru/20230911/torgovlya-1895459240.html

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индия, экономика, россия, сша