https://ria.ru/20240122/tof-1922680969.html
ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность
ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность - РИА Новости, 22.01.2024
ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность
Штормовая готовность в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота в Приморье повышена до максимальной степени из-за мощного циклона, бушующего над Японским... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T04:49
2024-01-22T04:49
2024-01-22T04:49
владивосток
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовая готовность в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота в Приморье повышена до максимальной степени из-за мощного циклона, бушующего над Японским морем, сообщает ТОФ. "В связи с действующим над Японским морем циклоном в местах дислокации сил ТОФ и на маршрутах перехода кораблей объявлен режим штормовой готовности номер 1", - говорится в сообщении. Усилена дежурно-вахтенная служба, корабли загерметизированы, имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдаленных военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения. Экипажи кораблей круглосуточно следят за прохождением циклона. Отмечается, что непогода не повлияла на боеготовность и выполнение задач кораблями и судами ТОФ, так как действия сил в море были скорректированы с учетом прогноза. В Приморье на 22-23 января действует штормовое предупреждение, ожидается выпадение от одной до четырех месячных норм осадков. По краю уже идет снег, местами сильный. Во Владивостоке – мороз и сильный ветер, снега пока нет. По данным синоптиков, днем 22 января по району моря мыс Поворотный-Золотой и на востоке залива Петра Великого ожидается опасная высота волн в четыре метра, ночью 23 января в районе 11450 – шесть метров. В северной половине Японского моря прогнозируется очень быстрое обледенение судов. Опасные явления сохранятся в течение трех суток.
https://ria.ru/20240116/petropavlovsk-kamchatskiy-1921534634.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владивосток, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
Владивосток, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность
ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовая готовность в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота в Приморье повышена до максимальной степени из-за мощного циклона, бушующего над Японским морем, сообщает ТОФ.
«
"В связи с действующим над Японским морем циклоном в местах дислокации сил ТОФ и на маршрутах перехода кораблей объявлен режим штормовой готовности номер 1", - говорится в сообщении.
Усилена дежурно-вахтенная служба, корабли загерметизированы, имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдаленных военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения.
Экипажи кораблей круглосуточно следят за прохождением циклона. Отмечается, что непогода не повлияла на боеготовность и выполнение задач кораблями и судами ТОФ, так как действия сил в море были скорректированы с учетом прогноза.
В Приморье на 22-23 января действует штормовое предупреждение, ожидается выпадение от одной до четырех месячных норм осадков. По краю уже идет снег, местами сильный. Во Владивостоке
– мороз и сильный ветер, снега пока нет. По данным синоптиков, днем 22 января по району моря мыс Поворотный-Золотой и на востоке залива Петра Великого ожидается опасная высота волн в четыре метра, ночью 23 января в районе 11450 – шесть метров. В северной половине Японского моря прогнозируется очень быстрое обледенение судов. Опасные явления сохранятся в течение трех суток.
Подлодка ТОФ отрабатывает задачи на больших глубинах в Японском море