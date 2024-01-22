https://ria.ru/20240122/tof-1922680969.html

ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность

ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность - РИА Новости, 22.01.2024

ТОФ из-за циклона повысил до максимальной штормовую готовность

Штормовая готовность в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота в Приморье повышена до максимальной степени из-за мощного циклона, бушующего над Японским... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T04:49

2024-01-22T04:49

2024-01-22T04:49

владивосток

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

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ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Штормовая готовность в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота в Приморье повышена до максимальной степени из-за мощного циклона, бушующего над Японским морем, сообщает ТОФ. "В связи с действующим над Японским морем циклоном в местах дислокации сил ТОФ и на маршрутах перехода кораблей объявлен режим штормовой готовности номер 1", - говорится в сообщении. Усилена дежурно-вахтенная служба, корабли загерметизированы, имущество закреплено по-штормовому. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, аварийные отряды и суда обеспечения приведены в повышенную готовность. На отдаленных военных объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения. Экипажи кораблей круглосуточно следят за прохождением циклона. Отмечается, что непогода не повлияла на боеготовность и выполнение задач кораблями и судами ТОФ, так как действия сил в море были скорректированы с учетом прогноза. В Приморье на 22-23 января действует штормовое предупреждение, ожидается выпадение от одной до четырех месячных норм осадков. По краю уже идет снег, местами сильный. Во Владивостоке – мороз и сильный ветер, снега пока нет. По данным синоптиков, днем 22 января по району моря мыс Поворотный-Золотой и на востоке залива Петра Великого ожидается опасная высота волн в четыре метра, ночью 23 января в районе 11450 – шесть метров. В северной половине Японского моря прогнозируется очень быстрое обледенение судов. Опасные явления сохранятся в течение трех суток.

https://ria.ru/20240116/petropavlovsk-kamchatskiy-1921534634.html

владивосток

японское море

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владивосток, японское море, тихоокеанский флот вмф россии