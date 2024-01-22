https://ria.ru/20240122/telo-1922780249.html

Тело кота Твикса хозяевам не вернут, а утилизируют, считает волонтер

Тело кота Твикса хозяевам не вернут, а утилизируют, считает волонтер - РИА Новости, 22.01.2024

Тело кота Твикса хозяевам не вернут, а утилизируют, считает волонтер

Ситуацией со смертью кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, занимается прокуратура, тело животного, скорее всего, не повезут к хозяевам... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:15

2024-01-22T15:15

2024-01-22T15:15

происшествия

киров

ржд

гибель кота твикса

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ПЕРМЬ, 22 янв - РИА Новости. Ситуацией со смертью кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда в Кирове, занимается прокуратура, тело животного, скорее всего, не повезут к хозяевам и утилизируют после экспертизы, сообщили РИА Новости волонтеры. "Сейчас этим занимается прокуратура, я свою работу проделала по поиску. Тело Твикса не будут транспортировать, будет экспертиза, его утилизируют", - сказала волонтер Ольга Кудряшова. Она отметила, что ей запрещено общаться со СМИ. "Я морально и физически вымотана, расстроена, сил нет. За всеми комментариями, пожалуйста, обращайтесь к хозяину", - отметила женщина. Получить пояснения хозяев Твикса не удалось – они не ответили на звонки по известным агентству номерам. Из открытых источников известно, что для установления причин смерти животного проводят патологоанатомическое исследование (вскрытие, осмотр органов и тканей). Эксперты ставят итоговый диагноз, а владелец получает заключение о причине смерти питомца. При проведении расследования по делам об административных и гражданских правонарушениях правоохранители назначают судебную ветеринарную экспертизу с более широким спектром исследуемых вопросов. Кот Твикс 11 января был высажен проводницей на стоянке в Кирове (женщина ошибочно приняла животное за бродячее). Поисками кота занимались десятки волонтеров. В субботу, 20 января, хозяин питомца сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По информации волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве из-за отсутствия состава преступления.

https://ria.ru/20240122/kot-1922768394.html

https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922536914.html

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происшествия, киров, ржд, гибель кота твикса