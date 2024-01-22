https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html

Telegram добавил новые функции

Telegram добавил новые функции - РИА Новости, 22.01.2024

Telegram добавил новые функции

Telegram представил новые обновления, которые позволяют указывать и скрывать время прочтения личных сообщений, сообщается в официальном канале мессенджера. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T18:40

2024-01-22T18:40

2024-01-22T18:44

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Telegram представил новые обновления, которые позволяют указывать и скрывать время прочтения личных сообщений, сообщается в официальном канале мессенджера. "В чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто. Все пользователи могут определить в настройках, кто может видеть время прочтения", - говорится в сообщении Telegram. Отмечается, что пользователи, скрывшие от других время прочтения их сообщений, не смогут видеть и время прочтения собственных сообщений собеседниками. В то же время подписка Premium позволит скрыть данную информацию у себя и просматривать ее у тех пользователей, что сделали ее доступной. Если время прочтения сообщений скрыто, то никто из пользователей не сможет получить доступ к этим данным. Кроме того, обладателям Premium-версии теперь доступен выбор круга людей, который могут отправлять им личные сообщения. Пользователи могут либо оставить доступ для всех, либо ограничить его до своих контактов и подписчиков Premium. "Когда эта функция включена, пользователи, не являющиеся вашими контактами и не имеющие Premium, не смогут начать с вами чат, но смогут ответить, если вы написали им первыми", - указывает Telegram.

https://ria.ru/20240116/telegram-1921580081.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, telegram, россия