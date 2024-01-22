Telegram добавил новые функции
Обновления Telegram позволят скрывать время прочтения личных сообщений
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Telegram представил новые обновления, которые позволяют указывать и скрывать время прочтения личных сообщений, сообщается в официальном канале мессенджера.
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"В чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто. Все пользователи могут определить в настройках, кто может видеть время прочтения", - говорится в сообщении Telegram.
Отмечается, что пользователи, скрывшие от других время прочтения их сообщений, не смогут видеть и время прочтения собственных сообщений собеседниками. В то же время подписка Premium позволит скрыть данную информацию у себя и просматривать ее у тех пользователей, что сделали ее доступной. Если время прочтения сообщений скрыто, то никто из пользователей не сможет получить доступ к этим данным.
Кроме того, обладателям Premium-версии теперь доступен выбор круга людей, который могут отправлять им личные сообщения. Пользователи могут либо оставить доступ для всех, либо ограничить его до своих контактов и подписчиков Premium.
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"Когда эта функция включена, пользователи, не являющиеся вашими контактами и не имеющие Premium, не смогут начать с вами чат, но смогут ответить, если вы написали им первыми", - указывает Telegram.