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Telegram добавил новые функции - РИА Новости, 22.01.2024
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18:40 22.01.2024 (обновлено: 18:44 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/telegram-1922828872.html
Telegram добавил новые функции
Telegram добавил новые функции - РИА Новости, 22.01.2024
Telegram добавил новые функции
Telegram представил новые обновления, которые позволяют указывать и скрывать время прочтения личных сообщений, сообщается в официальном канале мессенджера. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:40
2024-01-22T18:44
технологии
telegram
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Telegram представил новые обновления, которые позволяют указывать и скрывать время прочтения личных сообщений, сообщается в официальном канале мессенджера. "В чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто. Все пользователи могут определить в настройках, кто может видеть время прочтения", - говорится в сообщении Telegram. Отмечается, что пользователи, скрывшие от других время прочтения их сообщений, не смогут видеть и время прочтения собственных сообщений собеседниками. В то же время подписка Premium позволит скрыть данную информацию у себя и просматривать ее у тех пользователей, что сделали ее доступной. Если время прочтения сообщений скрыто, то никто из пользователей не сможет получить доступ к этим данным. Кроме того, обладателям Premium-версии теперь доступен выбор круга людей, который могут отправлять им личные сообщения. Пользователи могут либо оставить доступ для всех, либо ограничить его до своих контактов и подписчиков Premium. "Когда эта функция включена, пользователи, не являющиеся вашими контактами и не имеющие Premium, не смогут начать с вами чат, но смогут ответить, если вы написали им первыми", - указывает Telegram.
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96
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технологии, telegram, россия
Технологии, Telegram, Россия
Telegram добавил новые функции

Обновления Telegram позволят скрывать время прочтения личных сообщений

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Telegram представил новые обновления, которые позволяют указывать и скрывать время прочтения личных сообщений, сообщается в официальном канале мессенджера.
«
"В чатах один на один теперь можно увидеть точное время, когда ваше сообщение было открыто. Все пользователи могут определить в настройках, кто может видеть время прочтения", - говорится в сообщении Telegram.
Отмечается, что пользователи, скрывшие от других время прочтения их сообщений, не смогут видеть и время прочтения собственных сообщений собеседниками. В то же время подписка Premium позволит скрыть данную информацию у себя и просматривать ее у тех пользователей, что сделали ее доступной. Если время прочтения сообщений скрыто, то никто из пользователей не сможет получить доступ к этим данным.
Кроме того, обладателям Premium-версии теперь доступен выбор круга людей, который могут отправлять им личные сообщения. Пользователи могут либо оставить доступ для всех, либо ограничить его до своих контактов и подписчиков Premium.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
В Telegram появились новые функции
16 января, 11:56
«
"Когда эта функция включена, пользователи, не являющиеся вашими контактами и не имеющие Premium, не смогут начать с вами чат, но смогут ответить, если вы написали им первыми", - указывает Telegram.
 
ТехнологииTelegramРоссия
 
 
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