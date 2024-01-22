https://ria.ru/20240122/tela-1922769086.html
На пляжи в Анталье вынесло еще два тела
На пляжи в Анталье вынесло еще два тела - РИА Новости, 22.01.2024
На пляжи в Анталье вынесло еще два тела
Еще два тела вынесло на пляжи турецкой провинции Анталья в понедельник, общее число обнаруженных тел достигло девяти, передает газета Hürriyet. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:30
2024-01-22T14:30
2024-01-22T14:37
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СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Еще два тела вынесло на пляжи турецкой провинции Анталья в понедельник, общее число обнаруженных тел достигло девяти, передает газета Hürriyet. "Два тела обнаружены на пляже отеля в районе Кадрие провинции Анталья в 500 метрах друг от друга", - пишет издание. Половую принадлежность погибших установить не удалось, тела направлены на судмедэкспертизу. Тело женщины было обнаружено ранее в понедельник на пляже в турецкой провинции Мугла, вероятнее всего, речь о нелегальной мигрантке. Не менее шести тел были найдены на прошлой неделе на пляжах в провинции Анталья, некоторые из них сильно обезображены. Тела направили на судмедэкспертизу для установления личности и обстоятельств смерти. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад студентке Мерве Алмас. Как минимум пять из шести тел, обнаруженных на пляжах турецкой провинции Анталья на прошлой неделе, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами в декабре, заявило ранее руководство провинции. 11 декабря посольство Ливана в Анкаре сообщило о затонувшей лодке с 90 мигрантами, направлявшейся в сторону Кипра.
https://ria.ru/20240116/telo-1921559309.html
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Туризм, В мире, Анталья (провинция), Турция, Мугла (провинция)
На пляжи в Анталье вынесло еще два тела
Еще два тела вынесло на пляжи турецкой провинции Анталья в понедельник