https://ria.ru/20240122/tarabrin-1922818535.html

Новый российский посол прибыл в Нидерланды

Новый российский посол прибыл в Нидерланды - РИА Новости, 22.01.2024

Новый российский посол прибыл в Нидерланды

Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин на днях прибыл в Гаагу, сообщило в понедельник российское посольство в РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T17:53

2024-01-22T17:53

2024-01-22T17:54

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гаага

организация по запрещению химического оружия

владимир тарабрин

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ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин на днях прибыл в Гаагу, сообщило в понедельник российское посольство в Нидерландах в Telegram-канале. "На днях в Гаагу прибыл новый чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах и постоянный представитель нашей страны при ОЗХО Владимир Евгеньевич Тарабрин", - говорится в сообщении посольства. В декабре президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина, Александр Шульгин был освобожден от этих должностей. Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 был директором департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нидерланды, гаага, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин