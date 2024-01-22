https://ria.ru/20240122/tarabrin-1922818535.html
Новый российский посол прибыл в Нидерланды
Новый российский посол прибыл в Нидерланды - РИА Новости, 22.01.2024
Новый российский посол прибыл в Нидерланды
Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин на днях прибыл в Гаагу, сообщило в понедельник российское посольство в РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T17:53
2024-01-22T17:53
2024-01-22T17:54
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нидерланды
гаага
организация по запрещению химического оружия
владимир тарабрин
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ГААГА, 22 янв - РИА Новости. Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин на днях прибыл в Гаагу, сообщило в понедельник российское посольство в Нидерландах в Telegram-канале. "На днях в Гаагу прибыл новый чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах и постоянный представитель нашей страны при ОЗХО Владимир Евгеньевич Тарабрин", - говорится в сообщении посольства. В декабре президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина, Александр Шульгин был освобожден от этих должностей. Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 был директором департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
https://ria.ru/20231207/koreya-1914351020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нидерланды, гаага, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин
В мире, Россия, Нидерланды, Гаага, Организация по запрещению химического оружия, Владимир Тарабрин
Новый российский посол прибыл в Нидерланды
Новый посол России и постпред при ОЗХО Тарабрин прибыл в Нидерланды