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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.01.2024
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14:14 22.01.2024 (обновлено: 15:54 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/svo-1922765329.html
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.01.2024
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:14
2024-01-22T15:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, возле Клещеевки и Красного артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке артиллерии отразила девять атак штурмовых отрядов 32-й, 60-й, 66-й и 81-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых отрядов 117-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Новомихайловки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино, Каменского и Пятихаток в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские бойцы нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе уничтожены:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 103 районах. Также удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.В свою очередь, средства ПВО сбили самолет Су-25 возле Ивановки в Харьковской области. Кроме того, они перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 76 беспилотников.
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россия
клещеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

МО: на Донецком направлении российские войска отразили 6 атак ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

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Кроме того, возле Клещеевки и Красного артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 320 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • десять танков, включая один Leopard 2A5;
  • две боевые машины пехоты;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • боевая машина ЗРК "Стрела-10";
  • 12 автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-20;
  • боевую машину РСЗО "Град";
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • два орудия Д-30.
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Купянское направление

Группировка войск "Запад" при поддержке артиллерии отразила девять атак штурмовых отрядов 32-й, 60-й, 66-й и 81-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 180 военнослужащих;
  • пять танков;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • противотанковая пушка МТ-12.
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Краснолиманское направление

Бойцы группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых отрядов 117-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 180 военнослужащих;
  • два танка;
  • две боевые машины пехоты;
  • шесть автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 производства Словакии;
  • две артиллерийские системы М777 производства США;
  • гаубицу Д-20.
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Вчера, 08:00

Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Новомихайловки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 120 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • две самоходные артиллерийские установки "Акация";
  • гаубица Д-20.
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10 января, 08:00

Запорожское направление

Российские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино, Каменского и Пятихаток в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 105 военнослужащих;
  • один танк;
  • три пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции;
  • гаубицы Д-20 и Д-30.
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Херсонское направление

Российские бойцы нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 100 военнослужащих;
  • три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе уничтожены:
  • артиллерийская система М777 производства США;
  • боевая машина РСЗО "Град".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 103 районах. Также удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО сбили самолет Су-25 возле Ивановки в Харьковской области. Кроме того, они перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 76 беспилотников.
Артиллерист ВС России ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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10 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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