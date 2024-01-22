https://ria.ru/20240122/svo-1922765329.html
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.01.2024
Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:14
2024-01-22T14:14
2024-01-22T15:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, возле Клещеевки и Красного артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке артиллерии отразила девять атак штурмовых отрядов 32-й, 60-й, 66-й и 81-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых отрядов 117-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Новомихайловки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино, Каменского и Пятихаток в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские бойцы нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе уничтожены:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 103 районах. Также удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.В свою очередь, средства ПВО сбили самолет Су-25 возле Ивановки в Харьковской области. Кроме того, они перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 76 беспилотников.
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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили
в Минобороны.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
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Кроме того, возле Клещеевки и Красного артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника составили:
- до 320 военнослужащих убитыми и ранеными;
- десять танков, включая один Leopard 2A5;
- две боевые машины пехоты;
- шесть боевых бронированных машин;
- боевая машина ЗРК "Стрела-10";
- 12 автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши;
- гаубицы "Мста-Б" и Д-20;
- боевую машину РСЗО "Град";
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- два орудия Д-30.
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Группировка войск "Запад" при поддержке артиллерии отразила девять атак штурмовых отрядов 32-й, 60-й, 66-й и 81-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Макеевки
и Новоегоровки в ЛНР
и Синьковки в Харьковской области
.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;
- пять танков;
- две боевые бронированные машины;
- два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
- артиллерийская система М777 производства США;
- гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
- противотанковая пушка МТ-12.
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Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых отрядов 117-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Григоровки в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 180 военнослужащих;
- два танка;
- две боевые машины пехоты;
- шесть автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 производства Словакии;
- две артиллерийские системы М777 производства США;
- гаубицу Д-20.
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Бойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского
и Новомихайловки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 120 военнослужащих;
- три автомобиля;
- две самоходные артиллерийские установки "Акация";
- гаубица Д-20.
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Российские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино, Каменского и Пятихаток
в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 105 военнослужащих;
- один танк;
- три пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку CAESAR производства Франции;
- гаубицы Д-20 и Д-30.
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Российские бойцы нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области
.
Потери противника составили:
- до 100 военнослужащих;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе уничтожены:
- артиллерийская система М777 производства США;
- боевая машина РСЗО "Град".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 103 районах. Также удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО сбили самолет Су-25
возле Ивановки в Харьковской области. Кроме того, они перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 76 беспилотников.
Давайте договариваться: Запад просит Россию завершить СВО в 2024 году