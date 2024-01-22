https://ria.ru/20240122/svo-1922765329.html

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.01.2024

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:14

2024-01-22T14:14

2024-01-22T15:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российские подразделения отразили шесть атак украинских войск на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, возле Клещеевки и Красного артиллерия нанесла огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке артиллерии отразила девять атак штурмовых отрядов 32-й, 60-й, 66-й и 81-й механизированных, а также 68-й егерской бригад ВСУ в районах Макеевки и Новоегоровки в ЛНР и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили три атаки штурмовых отрядов 117-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Григоровки в ДНР.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 105-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Новомихайловки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Работино, Каменского и Пятихаток в Запорожской области.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские бойцы нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады территориальной обороны в районах Новотягинки и Золотой Балки в Херсонской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе уничтожены:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику в 103 районах. Также удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.В свою очередь, средства ПВО сбили самолет Су-25 возле Ивановки в Харьковской области. Кроме того, они перехватили шесть крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, пять снарядов РСЗО HIMARS и 76 беспилотников.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

https://ria.ru/20240122/unichtozhenie-1922757883.html

https://ria.ru/20240122/reb-1922745221.html

https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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россия

клещеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, клещеевка, донецкая народная республика