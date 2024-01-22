https://ria.ru/20240122/sukhum-1922726451.html

Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме

Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме - РИА Новости, 22.01.2024

Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме

Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:27

2024-01-22T11:27

2024-01-22T11:27

культура

новости культуры

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

третьяковская галерея

сухум

абхазия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея помогут в восстановлении картин после пожара в Абхазской государственной картинной галерее, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в телеграм-канале. Пожар, произошедший в ночь на 21 января, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. Директор галереи Сурам Сакания сообщил агентству, что в ее здании хранилось более 4 тысяч картин, которые "если и не сгорели, то потребуют реставрации". "В ближайшее время в Сухум отправится команда министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея", - написала Любимова.По ее словам, специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации. Любимова назвала произошедшее "настоящей гуманитарной катастрофой" для коллег из Абхазии.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922619616.html

сухум

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), третьяковская галерея, сухум, абхазия