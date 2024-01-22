Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме
Центр Грабаря, Третьяковка и Русский музей помогут сгоревшей галерее в Сухуме
© Sputnik / Томас ТхайцукПоследствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея помогут в восстановлении картин после пожара в Абхазской государственной картинной галерее, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в телеграм-канале.
Пожар, произошедший в ночь на 21 января, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. Директор галереи Сурам Сакания сообщил агентству, что в ее здании хранилось более 4 тысяч картин, которые "если и не сгорели, то потребуют реставрации".
"В ближайшее время в Сухум отправится команда министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея", - написала Любимова.
По ее словам, специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации.
Любимова назвала произошедшее "настоящей гуманитарной катастрофой" для коллег из Абхазии.