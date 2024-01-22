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Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме - РИА Новости, 22.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:27 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/sukhum-1922726451.html
Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме
Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме - РИА Новости, 22.01.2024
Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме
Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:27
2024-01-22T11:27
культура
новости культуры
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
третьяковская галерея
сухум
абхазия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея помогут в восстановлении картин после пожара в Абхазской государственной картинной галерее, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в телеграм-канале. Пожар, произошедший в ночь на 21 января, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. Директор галереи Сурам Сакания сообщил агентству, что в ее здании хранилось более 4 тысяч картин, которые "если и не сгорели, то потребуют реставрации". "В ближайшее время в Сухум отправится команда министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея", - написала Любимова.По ее словам, специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации. Любимова назвала произошедшее "настоящей гуманитарной катастрофой" для коллег из Абхазии.
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новости культуры, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), третьяковская галерея, сухум, абхазия
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Третьяковская галерея, Сухум, Абхазия
Российские музеи помогут сгоревшей картинной галерее в Сухуме

Центр Грабаря, Третьяковка и Русский музей помогут сгоревшей галерее в Сухуме

© Sputnik / Томас ТхайцукПоследствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сотрудники Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея помогут в восстановлении картин после пожара в Абхазской государственной картинной галерее, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в телеграм-канале.
Пожар, произошедший в ночь на 21 января, уничтожил почти весь фонд Абхазской государственной картинной галереи, сообщил ранее РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба, уточнив, что это серьезная потеря для культуры Абхазии. Генеральная прокуратура республики ведет проверку по факту возгорания для установления его причины. Директор галереи Сурам Сакания сообщил агентству, что в ее здании хранилось более 4 тысяч картин, которые "если и не сгорели, то потребуют реставрации".
"В ближайшее время в Сухум отправится команда министерства культуры, в которую войдут представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея", - написала Любимова.
По ее словам, специалисты на месте осмотрят состояние картин и документов, которые все-таки удалось вынести из пожара, чтобы наметить план работ по реставрации.
Любимова назвала произошедшее "настоящей гуманитарной катастрофой" для коллег из Абхазии.
Последствия пожара в здании Центрального выставочного зала в Сухуме - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Около 150 из 4000 картин удалось спасти после пожара в галерее Сухума
21 января, 15:23
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Третьяковская галереяСухумАбхазия
 
 
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