https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака

Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака - РИА Новости, 22.01.2024

Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:58

2024-01-22T12:58

2024-01-22T13:10

москва

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде. "Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Ранее в базе МВД появилась информация, что Шпак объявлен в розыск в связи с уголовным делом. Шпака ранее несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.

https://ria.ru/20240116/obvinenie-1921715846.html

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