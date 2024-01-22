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Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака
Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака - РИА Новости, 22.01.2024
Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:58
2024-01-22T12:58
2024-01-22T13:10
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде. "Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. Ранее в базе МВД появилась информация, что Шпак объявлен в розыск в связи с уголовным делом. Шпака ранее несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.
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москва, россия
Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Шпака
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и культуриста Александра Шпака по делу о фейках о Вооруженных силах России, сообщили РИА Новости в суде.
"Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в базе МВД появилась информация, что Шпак объявлен в розыск в связи с уголовным делом.
Шпака ранее несколько раз штрафовали за дискредитацию российской армии. По некоторым данным, с начала спецоперации он уехал за границу.
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