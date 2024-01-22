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В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек - РИА Новости, 22.01.2024
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18:56 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/stambul-1922832274.html
В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек
В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек - РИА Новости, 22.01.2024
В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек
Неизвестный ранил как минимум 11 человек ножом, разгуливая по улицам стамбульского района Эсенъюрт, полиция разыскивает подозреваемого, сообщила газета... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:56
2024-01-22T18:56
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СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Неизвестный ранил как минимум 11 человек ножом, разгуливая по улицам стамбульского района Эсенъюрт, полиция разыскивает подозреваемого, сообщила газета Hürriyet. По данным издания, мужчина гулял не менее четырех часов по улицам района на западе города и без причины подходил к людям, нанося им удары ножом. Злоумышленник успел ранить 11 человек, в том числе женщину, все они госпитализированы. Один из раненых, Мехмет Устель, рассказал изданию, что неизвестный ему человек ранил его ножом в ногу без предупреждения. "Он подошел ко мне, вытащил нож для резки хлеба. Я подумал, что это такая шутка. Но он ударил меня ножом в ногу и ушел, а я упал на землю", - рассказал Устель. Отец одной из жертв нападения Хасан Караджа рассказал, что подозреваемый ударил его дочь ножом в ногу и пытался отнять у нее сумку, но девушке помог продавец магазина рядом. Поиски подозреваемого продолжаются, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения.
https://ria.ru/20240122/tela-1922769086.html
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стамбул, в мире, турция
Стамбул, В мире, Турция
В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек

Полиция Стамбула разыскивает мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек

© AP Photo / Francisco SecoСотрудники правоохранительных органов в Турции
Сотрудники правоохранительных органов в Турции - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Сотрудники правоохранительных органов в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Неизвестный ранил как минимум 11 человек ножом, разгуливая по улицам стамбульского района Эсенъюрт, полиция разыскивает подозреваемого, сообщила газета Hürriyet.
По данным издания, мужчина гулял не менее четырех часов по улицам района на западе города и без причины подходил к людям, нанося им удары ножом. Злоумышленник успел ранить 11 человек, в том числе женщину, все они госпитализированы.
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Один из раненых, Мехмет Устель, рассказал изданию, что неизвестный ему человек ранил его ножом в ногу без предупреждения. "Он подошел ко мне, вытащил нож для резки хлеба. Я подумал, что это такая шутка. Но он ударил меня ножом в ногу и ушел, а я упал на землю", - рассказал Устель.
Отец одной из жертв нападения Хасан Караджа рассказал, что подозреваемый ударил его дочь ножом в ногу и пытался отнять у нее сумку, но девушке помог продавец магазина рядом.
Поиски подозреваемого продолжаются, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения.
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