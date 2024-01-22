https://ria.ru/20240122/stambul-1922832274.html
В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек
В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек - РИА Новости, 22.01.2024
В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек
Неизвестный ранил как минимум 11 человек ножом, разгуливая по улицам стамбульского района Эсенъюрт, полиция разыскивает подозреваемого, сообщила газета... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T18:56
2024-01-22T18:56
2024-01-22T18:56
стамбул
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831198693_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76a41904c2b8335e0784cc68e4ec9b8d.jpg
СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Неизвестный ранил как минимум 11 человек ножом, разгуливая по улицам стамбульского района Эсенъюрт, полиция разыскивает подозреваемого, сообщила газета Hürriyet. По данным издания, мужчина гулял не менее четырех часов по улицам района на западе города и без причины подходил к людям, нанося им удары ножом. Злоумышленник успел ранить 11 человек, в том числе женщину, все они госпитализированы. Один из раненых, Мехмет Устель, рассказал изданию, что неизвестный ему человек ранил его ножом в ногу без предупреждения. "Он подошел ко мне, вытащил нож для резки хлеба. Я подумал, что это такая шутка. Но он ударил меня ножом в ногу и ушел, а я упал на землю", - рассказал Устель. Отец одной из жертв нападения Хасан Караджа рассказал, что подозреваемый ударил его дочь ножом в ногу и пытался отнять у нее сумку, но девушке помог продавец магазина рядом. Поиски подозреваемого продолжаются, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения.
https://ria.ru/20240122/tela-1922769086.html
https://ria.ru/20240113/napadenie-1921175717.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831198693_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_6a90ca9ed3b9c35e30c0d23987484c2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире, турция
В Стамбуле разыскивают мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек
Полиция Стамбула разыскивает мужчину, без причины ранившего ножом 11 человек
СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости.
Неизвестный ранил как минимум 11 человек ножом, разгуливая по улицам стамбульского района Эсенъюрт, полиция разыскивает подозреваемого, сообщила газета Hürriyet
.
По данным издания, мужчина гулял не менее четырех часов по улицам района на западе города и без причины подходил к людям, нанося им удары ножом. Злоумышленник успел ранить 11 человек, в том числе женщину, все они госпитализированы.
На пляжи в Анталье вынесло еще два тела
Один из раненых, Мехмет Устель, рассказал изданию, что неизвестный ему человек ранил его ножом в ногу без предупреждения. "Он подошел ко мне, вытащил нож для резки хлеба. Я подумал, что это такая шутка. Но он ударил меня ножом в ногу и ушел, а я упал на землю", - рассказал Устель.
Отец одной из жертв нападения Хасан Караджа рассказал, что подозреваемый ударил его дочь ножом в ногу и пытался отнять у нее сумку, но девушке помог продавец магазина рядом.
Поиски подозреваемого продолжаются, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения.
В Ингушетии ищут мужчину, ранившего местного жителя из пистолета